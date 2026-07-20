生膽石｜膽石易與胃痛混淆 醫生教用4大特徵分清症狀

如果反覆胃痛但長期食胃藥也未好轉，就要注意！很可能並非胃部出問題。台灣聯安診所超音波室主任楊建華醫生指出，由於胃與膽囊的位置十分相近，因此臨床上極易混淆。
生膽石｜為何生膽石易被誤會為胃痛？
膽石為甚麼會被誤會為胃痛？其實膽石一般的疼痛時間位於飯後膽囊收縮、排出膽汁時，因膽石卡住膽管所引發的陣痛，只要膽囊放鬆、結石退回，疼痛就會消失。導致患者在食胃藥後，誤以為胃藥發揮功效的錯覺。
生膽石｜膽石成因與常見症狀
膽囊的主要功能是儲存和釋放膽汁，用於消化和分解食物中的脂肪。一般我們在進食含脂肪的食物時，膽囊會被刺激收縮並排出膽汁，膽汁通過總膽管進入十二指腸，幫助消化脂肪。但如果果膽汁無法順利排出，儲存在膽囊中的膽汁就會沉積下來，逐漸形成結晶，形成膽結石，常見症狀包括：
常感到消化不良(尤其在食用高脂肪和油膩食物後)
如膽管堵塞或可引起膽管或膽囊發炎，導致上腹部灼熱、噁心、悶痛等
生膽石｜憑4大特徵輕鬆分辨！
楊建華指出，胃與膽囊的位置相近，建議要分辨他們，應由以下4個特徵著手。
胃痛
膽石
時間
多發生於空腹或飯前
常在飯後或夜間發作
位置
上腹部偏中間或左側
典型為右上腹，有時會延伸至右肩背
感受
伴隨悶痛或燒灼感
多為間歇性的鈍痛或強烈絞痛
服藥反應
服用胃藥後通常能明顯改善
吃胃藥無效，仍會反覆發作