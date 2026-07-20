生膽石｜膽石易與胃痛混淆 醫生教用4大特徵分清症狀

如果反覆胃痛但長期食胃藥也未好轉，就要注意！很可能並非胃部出問題。台灣聯安診所超音波室主任楊建華醫生指出，由於胃與膽囊的位置十分相近，因此臨床上極易混淆。

生膽石｜ 為何 生膽石易被誤會為胃痛？

膽石為甚麼會被誤會為胃痛？其實膽石一般的疼痛時間位於飯後膽囊收縮、排出膽汁時，因膽石卡住膽管所引發的陣痛，只要膽囊放鬆、結石退回，疼痛就會消失。導致患者在食胃藥後，誤以為胃藥發揮功效的錯覺。

生膽石｜膽石成因與常見症狀

膽囊的主要功能是儲存和釋放膽汁，用於消化和分解食物中的脂肪。一般我們在進食含脂肪的食物時，膽囊會被刺激收縮並排出膽汁，膽汁通過總膽管進入十二指腸，幫助消化脂肪。但如果果膽汁無法順利排出，儲存在膽囊中的膽汁就會沉積下來，逐漸形成結晶，形成膽結石，常見症狀包括：