防治HIV 別讓誤解延誤治療

儘管HIV(人類免疫力缺乏病毒)的治療已取得重大突破，感染及傳染病科名譽顧問醫生徐詩駿表示，仍對遲診現象表示擔憂；衛生署統計顯示，雖然本港HIV新增感染個案已連續10年下降，但仍有不少個案是在免疫系統明顯受損，甚至發展成愛滋病才發現。 徐詩駿指出，此情況往往緣於大眾對HIV仍存有迷思，例如許多異性戀人士誤以為自己非高風險而掉以輕心，或認為只有特定高危群組才需要檢測。「任何有過性行為的人士，一生中都應至少進行一次HIV測試，應被視為與檢查血壓、膽固醇一樣的健康檢查。」

由世紀絕症變為慢性病 「HIV已經是可以長期控制的慢性病，而非必然致命的病。」徐詩駿解釋，患者透過服用抗反轉錄病毒治療(ART)藥物，不僅能有效控制病毒，更可維持與常人無異的生活質素與壽命。目前國際醫學界致力推廣「U=U」(Undetectable = Untransmittable，測不到=傳不到)，亦即將病毒載量抑制至測不到的水平，患者便不會透過性接觸將病毒傳播給伴侶；這不僅維護患者健康，也對公共衛生大有益處。 多種保密檢測渠道 為打破遲診困局，本地已有多種保密的檢查渠道，市民毋須因心理負擔而卻步，例如可透過衛生署特別預防計劃及紅絲帶中心做免費、不記名的抗體測試，並獲得專業輔導與轉介服務。同時，社會衛生科診所在處理一般性病個案時，也會主動提供HIV測試建議；市民亦可透過私人醫生或化驗所進行檢測。「多個非政府組織(NGO)亦提供社區外展、快速指尖採血或口腔液測試，方便優先關顧人群如男男性接觸者及性工作者等尋求協助。」徐詩駿說。

在家檢測更私隱 至於希望在極高私隱環境下進行檢測的市民，徐詩駿指可參與衛生署的「HIV自我檢測」計劃，於網上匿名登記後，可選擇自行於家中進行口腔液檢測或指尖採血檢測。「要注意HIV存在空窗期，曾有高風險行為的人士最早可於3星期後接受檢測，並在3個月後進行覆檢，以確保準確性。」 治療方面，現已徹底告別傳統雞尾酒療法須服用大量藥物、且伴隨明顯副作用如肌肉流失或中央肥胖的年代。徐詩駿指，現代的HIV治療口服藥物極其方便兼有效，大多數患者每日僅須服用一次藥物，每次只需一至兩粒藥片，便能長期抑制病毒。隨治療方案不斷優化，患者可有效控病，並維持正常工作、社交及生活節奏。