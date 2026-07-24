術後併發眼乾、刺痛、異物感不容忽視！眼科醫生提醒及早處理 免拖慢復原影響視力

不少人完成白內障、青光眼或矯視手術後，發現視力雖然變得清晰，但卻容易出現眼睛乾澀、刺痛、異物感，甚至畏光及視力時好時壞等問題。很多人以為只是術後短暫不適，但若症狀持續，不但影響生活質素，更有機會拖慢復原進度。眼科專科熊健慧醫生指出，乾眼症屬常見的慢性眼表疾病，並非單純「眼乾」那麼簡單。若眼表長期處於不健康狀態，除會帶來不適，亦可能影響視力穩定性及術後效果。
乾眼症不只是眼乾 三大症狀不可忽視
不少患者誤以為乾眼症只是淚水不足，但事實上，除了眼睛乾澀外，還可能出現刺痛、灼熱、異物感、畏光，以及視力時而清晰、時而模糊等症狀。部分患者更會在吹風或接觸強光時，因眼睛受到刺激而反覆流淚。熊醫生解釋，正常淚膜由油脂層、水液層及黏液層組成，作用是保持眼球表面濕潤和平滑。當淚液分泌不足、油脂分泌失衡，或淚水蒸發過快時等原因，便會形成乾眼症。除此之外，瞼板腺功能障礙、眼瞼發炎及眼表受損等問題，亦可能影響淚膜穩定性，增加乾眼風險。
都市人長時間「機不離手」 乾眼風險隨時倍增
乾眼症近年愈來愈普遍，與現代人的生活習慣息息相關。當長時間使用手機、電腦或平板裝置時，眨眼次數會明顯減少，令淚膜無法均勻覆蓋眼球表面，加速淚水蒸發。此外，長期處於冷氣環境、空氣乾燥或污染較多的地方，同樣容易令眼表水分流失。部分人士如長期佩戴隱形眼鏡，或患有慢性疾病需要長期服藥，亦有較高機會出現乾眼問題。
術後患者為何更容易眼乾？
熊醫生指出，不同眼科手術都可能影響眼表健康。例如矯視手術，手術時需要切開角膜，令角膜神經暫時受影響，令製造淚水及眼表修復能力下降，較容易出現乾澀及異物感；而青光眼手術則會改變眼表環境，加上不少患者手術前已長期滴青光眼眼藥水，眼藥水中的防腐劑亦會令乾眼風險提高；至於白內障患者大多屬長者，本身已是乾眼症高危族群。另外，術後用的消炎眼藥水都會令患者出現術後眼睛乾澀的狀況。若術後乾眼問題未能妥善控制，眼球表面會變得不平滑，不但影響視力穩定度，更可能延緩傷口癒合，嚴重時甚至增加發炎及感染風險。
術前評估及早介入 有助改善術後不適
不少患者擔心有乾眼症，便不能接受眼科手術。熊醫生表示，術前除檢查度數及眼睛結構外，亦會評估淚膜、眼瞼及眼表狀況。若發現已有乾眼或眼表發炎問題，可先進行治療，改善眼表環境後再安排手術，有助減少術後不適及提升復原效果。
眼乾勿自行亂滴眼藥水 應留意眼藥水成分
不少患者眼乾時會自行購買人工淚液，但熊醫生提醒選擇人工淚液時，應優先考慮不含防腐劑配方，以減少對眼表刺激；若乾眼情況較明顯，亦可選擇含較高濃度透明質酸（如0.2%或以上）的滋潤眼藥水或眼用凝膠，加強保濕效果。若需要每小時甚至更頻密滴眼藥水，則要注意可能存在眼瞼發炎、瞼板腺功能障礙等問題，單靠補充淚水未必足夠。
熊醫生建議，如持續出現眼乾、刺痛、畏光、異物感或視力波動等症狀，尤其曾接受白內障、青光眼或矯視手術人士，應及早接受眼科檢查，找出真正成因並對症治療，以免影響視力及生活質素。