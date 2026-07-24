術後併發眼乾、刺痛、異物感不容忽視！眼科醫生提醒及早處理 免拖慢復原影響視力

不少人完成白內障、青光眼或矯視手術後，發現視力雖然變得清晰，但卻容易出現眼睛乾澀、刺痛、異物感，甚至畏光及視力時好時壞等問題。很多人以為只是術後短暫不適，但若症狀持續，不但影響生活質素，更有機會拖慢復原進度。眼科專科熊健慧醫生指出，乾眼症屬常見的慢性眼表疾病，並非單純「眼乾」那麼簡單。若眼表長期處於不健康狀態，除會帶來不適，亦可能影響視力穩定性及術後效果。

乾眼症不只是眼乾 三大症狀不可忽視

不少患者誤以為乾眼症只是淚水不足，但事實上，除了眼睛乾澀外，還可能出現刺痛、灼熱、異物感、畏光，以及視力時而清晰、時而模糊等症狀。部分患者更會在吹風或接觸強光時，因眼睛受到刺激而反覆流淚。熊醫生解釋，正常淚膜由油脂層、水液層及黏液層組成，作用是保持眼球表面濕潤和平滑。當淚液分泌不足、油脂分泌失衡，或淚水蒸發過快時等原因，便會形成乾眼症。除此之外，瞼板腺功能障礙、眼瞼發炎及眼表受損等問題，亦可能影響淚膜穩定性，增加乾眼風險。