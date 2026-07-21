後頸痛｜後頸痛未必只是肩頸痠痛 伴隨4大症狀恐中風腦出血 醫生揭7大可能成因

當後頸出現不知名的痛楚，隨時可大可小！有醫生指出，很多患者發現自己出現後頸痛的問題後，一般都會歸納為太疲倦或姿勢不良所引致的肩頸痠痛。不過，他強調，如果這種痛楚伴隨4大症狀，有可能是腦血管所發生的警號，可能有中風及腦出血的風險。醫生指出，若出現後頸痛問題，有可能是與７大成因有關。

後頸痛｜後頸痛未必只是肩頸痠痛 營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，門診常見許多人都會在早晨醒來後腦與頸部交界處隱隱作痛；長時間工作後肩頸緊繃至轉頭困難；或是在冷氣直吹、騎車受風後，後頸部開始出現不適。這種位於後腦杓與頸部交界處的疼痛，是門診中極為常見的情況。 後頸痛｜醫生揭7大後頸痛可能成因 許多人將其歸因於疲勞或落枕，然而，劉醫生解釋指，其背後的成因相當多元，有些僅為肌肉筋膜問題，有些則可能涉及神經、血管甚至腦部疾病。他表示，正確辨識疼痛的性質與伴隨症狀，是適當處置的第一步。

1. 姿勢不良與肌肉筋膜緊繃 這是最常見的成因。長時間使用電腦與手機，頭部不自覺前傾，使頸椎承受的壓力顯著增加。久而久之，後頸部深層小肌肉、上斜方肌及提肩胛肌會出現慢性發炎與緊繃，疼痛位置多位於後腦勺下方，即俗稱的「風池穴」附近。部分患者疼痛甚至會延伸至頭頂、眼窩或太陽穴，容易被誤認為其他疾病。 2. 冷風刺激與循環變化 寒冷刺激會使肌肉與血管收縮，導致局部血液循環變差，原本已疲勞的肌肉更容易出現痙攣與疼痛。這也是為甚麼部分患者平時無症狀，卻在冷氣直吹、騎車受風或流汗後吹風時，後頸部疼痛明顯加劇。

3. 壓力與睡眠不足 長期處於壓力狀態時，自律神經容易失衡，身體持續維持在緊繃模式，肩頸肌肉無法真正放鬆。許多上班族、家庭照顧者或責任繁重的主管，常在此情況下出現後頸部緊繃感，甚至伴隨頭痛，臨床上常歸類為緊張型頭痛。 4. 荷爾蒙波動的影響 部分女性在月經來臨前或經期期間，會出現後頸部疼痛、肩頸痠痛或偏頭痛。這與女性荷爾蒙波動及前列腺素增加有關，疼痛往往呈現週期性特徵。 5. 偏頭痛的頸部表現 多數人認為偏頭痛僅發生於太陽穴附近，但事實上部分患者的疼痛位置反而出現在後腦勺或頸部。若合併噁心、畏光、怕吵或視覺異常等症狀，更需留意偏頭痛的可能性。

6. 頸椎退化與神經壓迫 隨著年齡增長，頸椎骨刺、椎間盤退化或神經壓迫亦可能造成後頸部疼痛。此類患者除頸部不適外，常伴隨肩膀痠痛、手麻、手指刺痛甚至手部無力。若症狀持續存在，建議進一步接受影像學評估。 7. 特殊情況：性行為後頸部疼痛 部分男性在射精後出現後頸部明顯疼痛，雖不常見，但醫學上確有相關報告。可能與射精時血壓瞬間升高、頸部肌肉劇烈收縮、偏頭痛特殊型態或血管反應異常有關。多數情況屬良性，若為首次發生或疼痛劇烈，仍應接受詳細檢查以排除腦血管問題。

後頸痛｜後頸痛伴隨4大症狀恐中風腦出血 大部分情況並非嚴重疾病，但若是第一次發生、疼痛非常劇烈，仍應接受詳細檢查，以排除腦血管方面的問題。劉醫生表示，以上情況並非嚴重疾病，但如果是首次發現，而且痛楚劇烈，則建議及早檢查，以排除腦血管負面情況出現。另外，他提醒，若出現以下情況請勿延誤可能與腦出血、腦中風、腦膜炎或其他神經系統疾病有關，應立即求醫： 突然發作、如雷擊般的劇烈頭痛 人生中最嚴重的一次頭痛 合併手腳無力、說話困難、視力模糊、臉部歪斜 合併高燒、頸部僵硬、意識改變

後頸痛｜醫生教4招改善後頸痛 劉醫生指出，若不是腦血管危險情況就有可能是平習慣問題所致，他建議在生活上可以進行以下保養，以改善後頸痛問題： 姿勢調整：每使用電腦30至40分鐘，應起身活動肩頸，避免長時間維持固定姿勢。 肩頸伸展與核心訓練：定期進行肩頸伸展、胸椎活動及核心肌群訓練，有助於分散頸椎負擔。 充足睡眠：睡眠不足會增加疼痛敏感度，穩定作息與充足睡眠是改善慢性頭痛與頸痛的基礎。 抗發炎飲食：多攝取深海魚類、橄欖油、堅果、莓果及各類蔬菜（尤其是十字花科蔬菜），減少精緻糖、油炸食品、反式脂肪及過量酒精，有助於降低慢性發炎反應。

劉醫生強調，多數後頸部疼痛屬於良性肌肉筋膜問題，但疼痛本身是身體發出的訊號。當疼痛出現時，應視為提醒我們調整姿勢、休息、運動或改善生活習慣的契機。照顧頸部，不僅是避免肩頸痠痛，更是守護大腦、神經系統及未來生活品質的重要環節。