喉嚨痛｜男子不煙不酒單側喉嚨痛一個月 以為感冒 求醫揭患頭頸癌 醫生揭出現6症狀須求醫

喉嚨不適可能是癌症先兆？有醫生分享一宗案例指出，一名男子平日沒有吸煙或喝酒等的不良習慣，早前曾出現單側喉嚨痛情況超過一個月，在多間診所也被診斷為感冒所致，結果經專科檢查後發現患上頭頸癌中的口咽癌。醫生強調，一旦喉嚨痛情出現６種症狀，就要及時求醫檢查。

喉嚨痛｜男子不煙不酒單側喉嚨痛一個月 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，該名男子60多歲，一直沒有吸煙或喝酒習慣，亦沒有明顯家族病史。他因為右側咽喉持續刺痛感而求診，，尤其在吞嚥時更為明顯，甚至連喝水都感到異樣。此前他已在多間診所求醫，均被診斷為一般上呼吸道感染。然而，單側且持續超過一個月的咽喉不適，在有經驗的臨床醫師眼中，是一個不應忽略的訊號。後續轉介至專科進行檢查，病理報告確診為扁桃體鱗狀上皮癌，即口咽癌的一種。

黃醫生指出，這個情況反映出，即使無傳統危險因子如吸煙或喝酒，仍有罹患口咽癌的可能。而且早期症狀可能極其類似普通咽喉發炎，容易被忽略。 他解釋指，最令人擔憂的並非患者明確表達疼痛，而是那些已持續不適數週、卻仍以輕描淡寫態度描述症狀的個案。許多患者將咽喉異樣感歸因於感冒、疲勞、空調或「火氣大」，並以此解釋長達一個月以上的不適。臨床經驗，往往是那些「沒有變好」的症狀，即使程度不劇烈，卻持續存在。 喉嚨痛｜HPV與口咽癌的關聯

近十多年來，頭頸癌的流行病學型態已產生明顯變化。過去口腔癌多與煙、酒、檳榔相關，但現今愈來愈多口咽癌(特別是扁桃體與舌根部)與人類乳突病毒(HPV) 感染有關。在美國與歐洲，新診斷的口咽癌中約有60%至70% 與HPV相關，且此類患者常無吸煙或飲酒史，早期症狀也確實可能僅表現為類似咽喉炎的不適。 HPV陽性口咽癌患者的預後明顯優於HPV陰性者。根據臨床數據，HPV陽性患者的5年存活率約81%，而HPV陰性者則約為40%。目前國際臨床指引(AJCC第8版)已針對p16陽性與陰性口咽癌建立不同的分期系統，凸顯了早期診斷與精確分類的重要性。

喉嚨痛｜出現6症狀須提高警覺 黃醫生表示，病毒性咽喉炎通常在1至2周內會逐漸緩解，即使恢復較慢，也應有好轉的趨勢。若症狀呈現「停滯」狀態，則應進一步評估。以下情況應特別留意： 單側咽喉持續疼痛或異物感 症狀超過2至3周未改善 藥物治療效果有限 聲音改變或吞嚥愈來愈不適 合併頸部淋巴結腫大 這些徵兆不應僅以普通感冒視之，而應考慮進一步檢查。 喉嚨痛｜延誤診斷的常見4大原因 臨床上，許多患者並非未察覺不適，而是因為： 習慣忍耐

認為只是小毛病

擔心檢查費用或過程

抱持「再觀察看看」的心態

結果往往等到真正檢查時，病灶已非初期。 黃醫生表示，若您或身邊的人出現以下情況： 咽喉不適未見好轉，而是持續存在 症狀固定於同一側反覆發作 請不要僅依賴成藥或自行觀察。一次詳細的耳鼻喉科檢查，並非小題大作，而是對健康負責任的態度。 早期發現，才能為治療爭取更多選擇與更好的預後。