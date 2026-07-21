急凍蔬菜無咁有益？營養師破解迷思 教揀4大重點聰明吃

平常生活忙碌，想在下班後準備一頓健康的晚餐並不是容易的事，有些人為減少外食次數、加快備餐速度，可能會考慮轉向購買可以直接料理、保存期限較長的急凍蔬果。不過，這類蔬果經加工後是否仍保有營養價值，也成為人關心的問題。營養師表示，多數蔬果會在採收後經由速凍技術快速急凍，以降低營養流失、維持食材品質，因此急凍蔬果不一定比新鮮蔬果遜色，但在挑選時還是要留意袋內食材是否有明顯急凍成一團，以及是否有額外添加調味料等，以便在兼顧便利性的同時，透過健康的方式增加日常的蔬果攝取量。

急凍技術助保留營養 2情況要留意 澳洲斯威本科技大學(Swinburne University of Technology)營養學Margaret Murray資深講師日前透過外媒The Conversation指出，急凍蔬菜主要透過低溫延緩腐敗，且目前食品加工業在處理蔬果時，可使用較低的溫度完成殺菌過程，幫助蔬果保持色澤、口感與營養成分。 不過在急凍保存的過程中，食物的結構仍可能受到冰晶的破壞，尤其是反覆解凍再急凍的狀況，將使得營養成分受到影響，口感也會變得較軟爛。此外，有些細菌，如李斯特菌可在低溫環境生存，即使是急凍食品也有機會遭受污染，不慎誤食可能引發食物中毒，但食用前充分加熱有助於降低風險。

比挑選新鮮蔬果簡單 營養師教急凍蔬果如何挑 根據外媒Eating Well報導，雖然購買急凍蔬果相對比挑選新鮮蔬果簡單，但選購時還是有一些細節值得留意，營養師也整理出以下4點注意事項： 1. 結冰成塊的蔬果別買 可能代表儲存不當 Whitney Stuart營養師指出，多數蔬果會在採收後經由速凍技術快速急凍，以減少冰晶形成，在正常保存的情況下，袋內食材應該是彼此分開的狀態，挑選時可輕輕搖晃觀察。如果看到急凍蔬果包裝內有大量的結霜，或整袋蔬果凍成一大團，可能代表產品經過較長的時間才徹底急凍，或是在運輸或保存過程中溫度有變動，產品解凍後又重新急凍，就容易形成較大的冰晶，食材品質也將受影響。

2. 留意成分標示 避免無意間吃下過多調味品 除了一般的急凍青豆仁、花椰菜、莓果等，Talia Follador營養師提醒，也有不少急凍食品添加了額外的調味，例如有些急凍水果可能含有糖漿，部分急凍蔬菜則加入醬料或調味粉。人購買前應查看食品成分與營養標示，並選擇未經調味的食材，避免原本只是想補充蔬果，卻在無意間攝取過多額外的糖、鹽分和脂肪。 3. 新鮮一定比急凍更營養？營養師：還是要看保存方式 不少人仍認為急凍蔬果的營養價值低於新鮮蔬果，而將其視作「備用品」或品質較差的選擇，但Stuart營養師表示，急凍蔬果通常是在成熟度最佳時採收，並於數小時內快速急凍，有助保存部分營養成分；新鮮蔬果經過長時間運輸，又在貨架上擺放了數天，過程中營養成分也可能流失。部分研究也發現，急凍蔬果中的維他命A、維他命E、維他命C，以及多種抗氧化物含量，可能與新鮮蔬果相當。

4. 急凍食材便於料理 有助增加蔬果攝取 研究顯示，時間不足、價格較高和不易取得等情況，是成年人難以達到每日建議蔬果攝取量的重要原因。Schlichter營養師指出，若是平時忙碌、認為處理食材麻煩，或因擔心食材容易壞掉而影響購買意願的人，可以先購買預先去皮或切粒，並急凍保存的洋蔥、甜椒、芒果、菠蘿或牛油果等食材，可節省備料時間，也減少購買新鮮食材後卻存放到變質所造成的浪費，可作為增加蔬果攝取的實用方法。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】