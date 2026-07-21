結伴勝獨處？研究揭一個人接近大自然與減緩孤單有關　專家分析原因

不少人將「獨處」與「孤單」劃上等號，不過挪威一項研究指出，與他人結伴相比，一個人在湖邊活動，反而可能與較低的孤獨感有關，也就是說，影響孤獨感的關鍵不在於是否有人陪伴，而在於自己是否能對環境產生連結感，而使身心達到放鬆。

《紐約郵報》(New York Post)報導，該項研究於今年3月刊登於期刊《Health & Place》，研究團隊以挪威最大湖泊米約薩湖(Mjøsa)為場域，調查2544名年滿18歲的受試者，了解他們在湖邊從事活動的類型與頻率，並評估孤獨感的程度，結果顯示，與參與團體活動相比，獨自在湖邊活動的受試者，與較低的孤獨感有關，不過這樣的效果可能只體現於降低與群體疏離的孤單感，但對因缺乏親密人際關係所產生的寂寞是否有所影響，還需更多研究釐清。

研究結果顯示，孤獨感的差異不在於是否與他人互動，而與自己能否對環境產生連結感，而當受試者更頻繁接觸湖泊周遭的自然環境時，較易對該地產生依附，進而降低疏離群體的孤獨感。研究人員也指出，獨處時較能專注於周遭環境，這種與大自然建立連結感的過程，可能是影響心理狀態的重要因素。

年輕族群易感孤獨 獨處時間過多6Galleryaddexpandmore-dots或過少皆有影響

不過研究也提醒，獨處時間並非愈多愈好，過多或過少的獨處時光，都可能對心理健康造成負面影響，仍需視個人狀況調整。值得注意的是，孤獨感較強的族群，往往也是較少接觸自然的人，有一項針對美國2000名成年人的調查顯示，Z世代(Gen Z)接近自然環境的時間比X世代少約25%，原因包括天氣不佳、時間不足或不習慣獨處。

不一定要到湖邊 接觸城市中的自然環境也有幫助

過去也有一項刊登於《國際環境研究與公共衛生期刊》(International Journal of Environmental Research and Public Health)的文獻回顧指出，大眾在森林或其他自然環境中活動，也可能對心理健康帶來正面影響，例如對降低孤獨感有所幫助，尤其對生活在都市的居民而言較為顯著，背後可能與環境壓迫感與生活壓力減少導致。