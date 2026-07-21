Pickleball注意｜Pickleball近年成中年三寶 注意3大受傷風險 前後拉筋要做足

Pickleball近年在香港成大熱運動，由於結合了網球、羽毛球與乒乓球的元素，又易上手，在各個年齡層快速普及，尤其是中年人。運動當然開心，不過如果運動前後伸展不足，或導致勞損。
匹克球較溫和=少受傷？
Pickleball(匹克球)屬非接觸性，不少人因此認為其安全性相對足球、籃球等接觸性運動較高，根據Dr Pain網上資料指出，其實臨床上與Pickleball相關的運動創傷並不少見，尤其是在業餘球手上，而原因則主要與運動前熱身不足、運動後未有拉筋收操有關。
Pickleball常見運動損害：網球肘
打Pickleball的過程中，需要不斷進行重複性的揮拍動作、因長期使用不正確的擊球姿勢或過於用力，都可能會因肘部外側的肌腱過度使用而造成網球肘，或有手腕扭傷的風險。
Pickleball常見運動損害：下肢拉傷
不少人在運動前熱身不足，結束後亦未有好好伸展及放鬆，都可能會導致下肢肌肉拉傷，包括快速奔跑、起跳或急停時，肌肉力量不足或過度使用可導致大腿或小腿肌肉拉傷；另外扭轉身體或彎腰撿球時，若姿勢不正確也可能導致腰部肌肉拉傷。
Pickleball常見運動損害：膝蓋受傷或腳踝扭傷
Pickleball有大量急停轉向的動作，亦有與其他運動員碰撞的風險，一旦失足跌倒，可能會扭傷，傷及膝或踝關節，更可能會傷及十字韌帶。