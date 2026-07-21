褲頭變緊 或是卵巢癌警號

近日有知名年輕人因卵巢癌病逝引發廣泛討論，悲劇不但凸顯此病有年輕化趨勢，更反映這「沉默殺手」的高致命性與難以察覺的特性。婦產科專科醫生雷雯華指出，「卵巢癌普遍多見於50至60歲以上女士，但現在也有愈來愈多年輕女士約20、30多歲就患上。卵巢癌早期症狀不明顯，超過七成患者確診時已是第三期或第四期，其5年存活率僅約三成，且復發率極高。」
易與腸胃不適混淆
雷雯華解釋，卵巢癌的症狀多為「非特異性」(non-specific)，經常與腸胃問題混淆。患者多數出現腹部脹悶、腸胃不適，但與一般腸胃炎不同的是，症狀會持續，甚至惡化。「女士可留意自己的褲子，會不會愈來愈難扣上、穿得愈來愈辛苦。」若持續出現腹部隆起、脹氣或腸胃不適且未見好轉，應盡快求醫。
子宮頸抹片無法檢測
不少女士誤以為子宮頸抹片檢查足以預防，雷雯華澄清，「子宮頸抹片檢查主要防範與篩檢子宮頸癌，無法檢測卵巢癌。」她坦言醫學上暫時未有有效的卵巢癌篩查方法。即使定期做超聲波及抽血驗CA125癌症指數，亦難免癌症會在兩次檢查之間快速生長；且CA125在早期卵巢癌未必升高，而良性情況亦可令指數上升。「因此對一般低風險女士，不建議視盆腔超聲波與CA125檢測作為常規癌症篩查項目，因檢測率低且易出現假陽性，引起不必要的焦慮。」
遺傳基因增風險
BRCA1或BRCA2遺傳基因除與乳癌風險有關，攜帶者亦會增加卵巢癌風險。其他風險因素包括吸煙、早初潮、晚停經及未曾生育的女士。雷雯華解釋，「每次排卵都會對卵巢造成損傷，修復過程中容易產生變異，因而增加患癌機會。」
治療以手術為主
確診卵巢癌後，標準治療會以全面性腫瘤減積手術為主，即切除兩側卵巢、輸卵管及子宮，並按癌症期數輔以化療，部分患者可考慮免疫治療或標靶藥。雷雯華坦言，「若確診時已屬第三、四期，癌症治療的核心目的往往從『完全治癒』轉向『控制病情』、『延長存活期』並維持良好的生活質素，而復發也是晚期患者抗癌過程中需要面對的挑戰。」
預防靠留意身體警號
雷雯華總結，健康生活習慣如戒煙是基本預防措施，有避孕需要的女士可考慮口服避孕藥，因為可減少排卵次數，從而減低卵巢癌的機會。由於卵巢癌缺乏有效篩查方法，女士應留意自己的症狀，一旦出現腹部隆起、脹氣或腸胃不適持續未見好轉，便應及早求醫，才有機會及早發現、及早治療。