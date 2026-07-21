褲頭變緊 或是卵巢癌警號

近日有知名年輕人因卵巢癌病逝引發廣泛討論，悲劇不但凸顯此病有年輕化趨勢，更反映這「沉默殺手」的高致命性與難以察覺的特性。婦產科專科醫生雷雯華指出，「卵巢癌普遍多見於50至60歲以上女士，但現在也有愈來愈多年輕女士約20、30多歲就患上。卵巢癌早期症狀不明顯，超過七成患者確診時已是第三期或第四期，其5年存活率僅約三成，且復發率極高。」

易與腸胃不適混淆

雷雯華解釋，卵巢癌的症狀多為「非特異性」(non-specific)，經常與腸胃問題混淆。患者多數出現腹部脹悶、腸胃不適，但與一般腸胃炎不同的是，症狀會持續，甚至惡化。「女士可留意自己的褲子，會不會愈來愈難扣上、穿得愈來愈辛苦。」若持續出現腹部隆起、脹氣或腸胃不適且未見好轉，應盡快求醫。