社會高齡化的健康秘訣 專家：社交及興趣勿斷、不要過度減重

高齡化社會來臨，許多人認為年紀愈大就應減少活動、控制飲食，才能維持健康。日本心靈與身體診所院長和田秀樹指出，高齡者不應過度受年齡或健康數值限制，而是應維持活動力、社會參與及生活樂趣，才能提升生活品質，朝向成功老化。
維持自主活動 有助延緩身體功能退化
和田秀樹院長表示，部分人認為高齡者應減少開車等活動以降低風險，但研究顯示，停止開車的長者失能風險可能增加，反映維持外出與自主行動能力，對身心健康具有重要意義。他也提醒，高齡者交通事故不一定只是老化造成，多重用藥可能增加跌倒、意識障礙及認知功能下降等風險，應由醫生定期評估用藥安全。
高齡營養重「加法」 別過度追求減重
在健康管理方面，和田秀樹院長提出「加法健康法」概念，認為高齡者與中年族群的健康需求不同，應更重視營養攝取與身體機能維持，而非一味減重或限制飲食。若營養不足，容易導致肌力流失、身體衰弱，增加跌倒及失能風險。
他建議，高齡者應適量攝取蛋白質、維持規律運動及均衡飲食，以延緩老化並維持生活功能。研究也顯示，體重過輕對高齡者帶來的健康風險，可能高於體重略高，因此不宜過度追求瘦身。
保持學習與社交 促進身心健康
除了身體健康，心理活力同樣重要。和田秀樹院長指出，大腦前額葉與情緒、動機及判斷能力密切相關，會隨年齡逐漸退化，因此持續接觸新事物、維持學習及社會互動，有助於活化大腦功能。
他建議，高齡者可持續參與烹飪、購物、旅行及培養興趣，並保持與家人、朋友互動，透過新的生活體驗維持自主能力與生活熱情。此外，保持正向心態、增加愉快經驗及笑容，也有助提升身心健康與生活品質。
和田秀樹院長表示，成功老化並非只是延長壽命，而是維持自主生活能力與人生滿足感。透過持續活動、均衡營養及積極參與社會，高齡者仍有機會保有活力與尊嚴，享受充實的幸齡人生。
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