社會高齡化的健康秘訣 專家：社交及興趣勿斷、不要過度減重

透過持續活動、均衡營養及積極參與社會，高齡者仍有機會保有活力與尊嚴，享受充實的幸齡人生。

高齡化社會來臨，許多人認為年紀愈大就應減少活動、控制飲食，才能維持健康。日本心靈與身體診所院長和田秀樹指出，高齡者不應過度受年齡或健康數值限制，而是應維持活動力、社會參與及生活樂趣，才能提升生活品質，朝向成功老化。

維持自主活動 有助延緩身體功能退化

和田秀樹院長表示，部分人認為高齡者應減少開車等活動以降低風險，但研究顯示，停止開車的長者失能風險可能增加，反映維持外出與自主行動能力，對身心健康具有重要意義。他也提醒，高齡者交通事故不一定只是老化造成，多重用藥可能增加跌倒、意識障礙及認知功能下降等風險，應由醫生定期評估用藥安全。

高齡營養重「加法」 別過度追求減重

在健康管理方面，和田秀樹院長提出「加法健康法」概念，認為高齡者與中年族群的健康需求不同，應更重視營養攝取與身體機能維持，而非一味減重或限制飲食。若營養不足，容易導致肌力流失、身體衰弱，增加跌倒及失能風險。