落雨著拖鞋｜大雨後男子著拖鞋涉水 慘釀蜂窩性組織炎 醫生教3招預防

赤腳碰到污水可能會引致蜂窩組織炎！有醫生分享一宗案例指，一名男子颱風後穿拖鞋涉水回家，結果導致的蜂窩性組織炎。雨後的積水有可能含有大量病原體，一旦與皮膚接觸就有可能會出現感染，而病例數字亦在颱風後大大增加。醫生指出，有3大方法有助預防蜂窩性組織炎。

落雨著拖鞋｜大雨後男子著拖鞋涉水 慘釀蜂窩性組織炎 腎臟專科醫生林軒任在其facebook專頁上分享指，該名男子以跛行方式步入診所，主訴為左小腿持續三日的紅腫熱痛。他表示，颱風當日曾穿著拖鞋涉水返家，當時腳部有一處微小破皮，原以為僅需局部塗藥即可痊癒，未料患處逐漸擴大，並伴隨發燒至攝氏38度以上。家屬補充說明，患者曾多次拒絕就醫，認為「不過是踩了點水」。然而，林醫生強調，此類案例在風災後的門診與急診中並不罕見。問題的核心在於，那攤看似僅為「骯髒」的積水，實則含有大量平時環境中不常見的病原體。

落雨著拖鞋｜皮膚屏障與感染途徑 林醫生解釋指，皮膚是人體抵禦外來病原體的第一道物理防線。在完整、乾燥的狀態下，細菌難以穿透。然而，長時間浸泡於水中會使角質層軟化、結構鬆散，屏障功能下降；同時，積水夾雜泥砂、污水與動物排泄物，含有高濃度的多種細菌。當兩者同時發生——屏障減弱且病原體數量大幅增加，即使僅有微小傷口，細菌也能輕易侵入皮下組織，引發局部感染，即臨床所稱的「蜂窩性組織炎」，其典型表現為患部紅、腫、熱、痛，且範圍持續擴大。

落雨著拖鞋｜蜂窩性組織炎風險高9倍 台灣有研究提供具體的量化證據。以2009年莫拉克颱風為例，研究比較了南台灣兩家醫院在風災前後各30天內蜂窩性組織炎的急診就診人數，發現災後病例數從183人躍升至344人，增幅接近一倍。值得注意的是，就診高峰並非出現在颱風登陸當日，而是集中於災後第三至第四天，且此波疫情持續約三周。分析顯示，患肢曾接觸污水的比例，災後組(37%)顯著高於災前組(6%)，經統計計算，涉水者發生蜂窩性組織炎的風險約為非涉水者的9倍。

落雨著拖鞋｜傷口塗藥無用？ 該研究亦發現，涉水傷口的細菌培養結果與一般傷口有明顯差異。泡水傷口同時感染多種細菌的比例高達73%，且檢出革蘭氏陰性桿菌的比例為86%，遠高於非泡水傷口的34%。即代表經驗性使用僅針對常見皮膚菌群的抗生素，可能無法有效覆蓋此類感染的菌種。因此，臨床建議對於此類患者，應優先選用具備同時對抗革蘭氏陽性與陰性菌廣譜效力的抗生素，而非沿用一般皮膚感染的用藥策略。

落雨著拖鞋｜5類人最高危 林醫生表示，並非所有接觸污水的人都會發生感染，但以下族群因皮膚屏障較脆弱或免疫功能較差，風險顯著偏高： 皮膚屏障已有缺損者：如足癬(香港腳)、濕疹、慢性傷口、下肢靜脈曲張或淋巴水腫患者。 糖尿病患者：高血糖環境削弱免疫細胞功能，且常合併末梢神經病變，使患者對早期傷口缺乏警覺。 免疫功能低下者：包括洗腎患者、接受化學治療或使用免疫抑制劑(如器官移植後、自體免疫疾病治療中)的個體。 循環功能不佳者：周邊動脈阻塞、長期臥床或行動不便者，血液供應不足影響免疫細胞與藥物的運送效率。 年長者與體重過重者：前者因皮膚隨年齡變薄、免疫力下降；後者常伴隨下肢循環問題與皮膚皺褶，均墊高感染風險。

落雨著拖鞋｜3招預防 基於上述風險，林醫生建議，風災期間與災後應採取以下保護措施： 盡量避免涉水：若無法避免，應穿著雨鞋而非拖鞋，以減少皮膚與污水的直接接觸。 接觸污水後的清潔：返家後應立即以清水與肥皂徹底清洗足部，並確實擦乾。若有傷口，應進行消毒並以防水敷料覆蓋，避免再次接觸髒水。 密切觀察與及時就醫：一旦出現局部紅、腫、熱、痛且範圍擴大，或合併發燒，應立即就醫，不宜自行用藥拖延。尤其高風險人士更應降低就醫的門檻，把握早期治療的黃金時間。