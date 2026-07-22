游水感染｜游完水耳仔痕痛脹感 恐患外耳炎可致命 醫生教1招自測症狀+6招預防

夏日炎炎，泳池或海灘暢泳是消暑的最佳選擇，但要小心可能會有感染的風險。有醫生指出，這個游泳的旺季，常常有患者因外耳炎而求醫，一旦患上外耳炎初時可能會有痕癢感悶脹感，嚴重更可致命。醫生指出，有1招可以自測到底是不是患上外耳炎，讓患者盡早識別，及早求醫。另外，亦有6大方法可以在游水時提防感染，減低風險。
游水感染｜游完水耳仔痕有脹感恐患外耳炎
耳鼻喉科醫生胡皓淳在其facebook專頁上分享指，外耳炎俗稱為「游泳耳」，其發生率在水上活動的旺季顯著上升。在耳鼻喉科門診中，因耳朵疼痛、悶脹、流液而求診的患者，常與近期接觸水域活動有關。此類感染若未能及時處理，不僅影響日常生活，亦可能造成周圍組織的併發症。
游水感染｜積水是主要誘因 1招自測症狀最易認
胡醫生解釋指，外耳炎是指外耳道皮膚的感染性發炎，最常見的誘因為長時間浸水。正常情況下，外耳道表面覆蓋一層薄薄的皮脂膜，具有輕微的抗菌與保護作用。然而，游泳或戲水後，水分滯留於耳道內，使局部環境潮濕、皮膚角質層軟化，屏障功能下降。此時，水中常見的致病菌(如綠膿桿菌或金黃色葡萄球菌)便容易附著並侵入皮膚，引發感染。
外耳炎早期症狀可能僅表現為
耳道搔癢
輕微疼痛
耳朵悶脹感
小量透明分泌物
若未及時處置，數日內可能進展為
劇烈耳痛
耳道腫脹
聽力減退
流出黃綠色膿液
胡醫生指出，最典型的臨床特徵是按壓耳屏(耳朵前方的小軟骨)或輕拉耳廓時，會誘發明顯疼痛。由於大眾對此「拉耳測試」普遍不熟悉，經常延誤就醫，待症狀惡化時才求診。
游水感染｜嚴重可危及生命
如果外耳炎未獲得適當治療，感染可能從外耳道皮膚擴散至鄰近的軟骨或骨骼組織，引起軟骨膜炎或壞死性外耳炎。後者雖較為少見，但常出現於糖尿病患者或免疫功能低下者，嚴重時感染可沿顱底蔓延，引發顏面神經麻痺、腦膜炎等危及生命的併發症。因此，早期診斷與治療不僅能緩解症狀，亦能避免感染擴散。
游水感染｜6招預防游水感染
胡醫生指出，預防外耳炎的關鍵在於保持耳道乾燥與減少致病菌接觸。
游泳前：
佩戴合適的矽膠耳塞，確實密合以隔離水分。
避免在未經處理的野外水域(如溪流、池塘）潛水或將頭部浸入水中。
游泳後：
將頭部側傾，輕拉耳廓協助積水自然流出，避免使用棉花棒深入耳道，以免造成皮膚損傷或將異物推入深處。
可使用風筒以低溫、低風量模式，距離耳道口約15至20公分處短暫吹乾(約30秒)，促進耳道乾燥。
若耳道容易積水，可諮詢醫師評估是否使用預防性耳滴劑。
一旦出現耳癢、悶脹或疼痛，應盡速就醫，不宜自行處理。
胡醫生提醒，外耳炎是夏季水上活動後最常見的耳部感染之一，游泳池、海邊、水上樂園均屬高風險場所。若游泳後出現耳部不適，應提高警覺，及早就醫並主動告知近期接觸水域的紀錄。正確的預防習慣與早期介入，是避免症狀惡化與併發症發生的最有效策略。