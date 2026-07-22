游水感染｜游完水耳仔痕痛脹感 恐患外耳炎可致命 醫生教1招自測症狀+6招預防

夏日炎炎，泳池或海灘暢泳是消暑的最佳選擇，但要小心可能會有感染的風險。有醫生指出，這個游泳的旺季，常常有患者因外耳炎而求醫，一旦患上外耳炎初時可能會有痕癢感悶脹感，嚴重更可致命。醫生指出，有1招可以自測到底是不是患上外耳炎，讓患者盡早識別，及早求醫。另外，亦有6大方法可以在游水時提防感染，減低風險。

游水感染｜游完水耳仔痕有脹感恐患外耳炎

耳鼻喉科醫生胡皓淳在其facebook專頁上分享指，外耳炎俗稱為「游泳耳」，其發生率在水上活動的旺季顯著上升。在耳鼻喉科門診中，因耳朵疼痛、悶脹、流液而求診的患者，常與近期接觸水域活動有關。此類感染若未能及時處理，不僅影響日常生活，亦可能造成周圍組織的併發症。

游水感染｜積水是主要誘因 1招自測症狀最易認

胡醫生解釋指，外耳炎是指外耳道皮膚的感染性發炎，最常見的誘因為長時間浸水。正常情況下，外耳道表面覆蓋一層薄薄的皮脂膜，具有輕微的抗菌與保護作用。然而，游泳或戲水後，水分滯留於耳道內，使局部環境潮濕、皮膚角質層軟化，屏障功能下降。此時，水中常見的致病菌(如綠膿桿菌或金黃色葡萄球菌)便容易附著並侵入皮膚，引發感染。