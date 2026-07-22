破解迷思 中醫消暑有方

許多人認為喝冰水、吃雪糕最有效降溫，但中醫強調「寒涼傷脾」。杜嘉欣指，「夏天本已陽氣外浮，脾胃功能相對較弱，若大量進食冰冷食物，容易導致腹痛、腹瀉、食慾不振，甚至影響消化功能。」建議以常溫水或微涼飲品代替，既能解渴，又不傷脾胃。

夏日炎炎，氣溫動輒飆升，不少人都會以冰飲、冷氣、甜品來「快速降溫」。然而，中醫認為，這些看似消暑的方法，若使用不當，反而容易傷身。要真正健康消暑，屈臣氏註冊中醫師杜嘉欣先為大家破解幾個常見迷思。

迷思二：出汗愈多愈好

不少人認為大量出汗是排毒的表現，但其實汗為「心之液」，過度出汗會耗氣傷陰，導致疲倦、頭暈，甚至心悸。尤其在高溫環境下進行劇烈運動，更容易出現中暑症狀。中醫建議適度活動，避免在正午時段暴曬，並適時補充水分與電解質。

迷思三：只靠冷氣避暑

長時間待在冷氣房雖然舒適，但容易形成「外熱內寒」的體質。冷氣過強會使毛孔閉合，影響身體散熱，亦可能引起頭痛、關節不適或感冒。杜嘉欣建議，「將室溫控制在約25℃至27℃，並注意室內外溫差不宜過大，同時保持空氣流通。」