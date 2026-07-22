破解迷思 中醫消暑有方

夏日炎炎，氣溫動輒飆升，不少人都會以冰飲、冷氣、甜品來「快速降溫」。然而，中醫認為，這些看似消暑的方法，若使用不當，反而容易傷身。要真正健康消暑，屈臣氏註冊中醫師杜嘉欣先為大家破解幾個常見迷思。
迷思一：愈冰愈消暑
許多人認為喝冰水、吃雪糕最有效降溫，但中醫強調「寒涼傷脾」。杜嘉欣指，「夏天本已陽氣外浮，脾胃功能相對較弱，若大量進食冰冷食物，容易導致腹痛、腹瀉、食慾不振，甚至影響消化功能。」建議以常溫水或微涼飲品代替，既能解渴，又不傷脾胃。
迷思二：出汗愈多愈好
不少人認為大量出汗是排毒的表現，但其實汗為「心之液」，過度出汗會耗氣傷陰，導致疲倦、頭暈，甚至心悸。尤其在高溫環境下進行劇烈運動，更容易出現中暑症狀。中醫建議適度活動，避免在正午時段暴曬，並適時補充水分與電解質。
迷思三：只靠冷氣避暑
長時間待在冷氣房雖然舒適，但容易形成「外熱內寒」的體質。冷氣過強會使毛孔閉合，影響身體散熱，亦可能引起頭痛、關節不適或感冒。杜嘉欣建議，「將室溫控制在約25℃至27℃，並注意室內外溫差不宜過大，同時保持空氣流通。」
中醫健康消暑之道
掌握了常見迷思之後，杜嘉欣表示，大家只要稍作調整生活習慣與消暑方式，便能更有效應對暑熱。「從中醫角度出發，著重內在調理與外在平衡，以下為大家分享3個實用的健康消暑之道。」
1) 飲食調養：清補為主
夏天宜多選擇清淡、易消化的食物，例如湯飯、湯麵，蔬菜可以多吃冬瓜、青瓜、絲瓜、綠豆等，具有清熱解暑功效。同時可適當食用健脾祛濕的食材，如薏米、蓮子、山藥，以維持消化功能。
2) 茶飲調理：自然降溫
常見的消暑茶飲包括：
•荷葉茶：清暑利濕；
•菊花茶：清肝明目；
•酸梅湯：生津解渴。
這些茶飲適合日常飲用，但須因人而異，如體質偏寒者應避免過量。
3) 作息調整：順應天時
中醫強調「夏養心」，宜早睡早起，保持充足睡眠。午時期間(上午11時至下午1時)可稍作休息，有助養心安神，減少暑熱對身體的傷害。
在高溫天氣下，選擇合適的消暑方式尤其重要。避開常見迷思，並採取適切調理方式，便有助在炎夏中達致降溫與養生的雙重效果。