香港癌症基金會舉辦「關注肺癌講座」 倡高危人士及早篩查 AI有助減低檢查成本

本港每年新增的肺癌患者超過六千人，近年來都穩佔常見癌症首位。為提升公眾對肺癌的關注度，香港癌症基金會早前舉辦免費「關注肺癌講座」，吸引逾350名市民、肺癌患者及家屬參與。活動邀請到香港中文大學腫瘤學系主任莫樹錦教授分享，以「肺癌：早期發現與嶄新療法」為主題，講解肺癌診斷和治療的最新發展，並強調早期檢測的重要性。

亞洲肺癌個案遠超歐洲 非吸煙女性發病率急升 莫教授於講座期間，引述國外研究顯示，全球新增肺癌病例中有約六成個案來自亞洲地區，其中中國非吸煙女性肺癌發病率更持續上升。不少人將肺癌與吸煙劃上等號，但莫教授指出「肺癌不再只是吸煙人士的疾病，因為任何的癌症都與基因突變有關，沒有吸煙習慣的人亦有機會誘發癌細胞」。 家族病史屬高危因素 女性肺癌成因仍待解謎 從近年的研究報告反映家族病史是不容忽視的高危因素，莫教授引述台灣研究指出，約一半肺癌患者擁有家族病史，而風險會隨患病親屬數目增加而提高，若有三名家族成員曾患肺癌，患病風險高百分之七。

至於有人認為女性肺癌個案較多與煮食油煙相關，他認為其致病機制與空氣污染相近，現時世界衛生組織已將直徑2.5微米或以下的懸浮粒子(PM2.5)列為第一類致癌物，「若在狹窄的廚房中煮食，沒有開窗或使用抽氣設備，缺乏空氣流通下，油煙中的PM2.5濃度相當高，不過目前仍未有足夠證據將女性非吸煙者肺癌比例較高的現象單純歸因於煮食油煙，因不少職業廚師本身亦以男性為主，相信背後仍涉及其他因素」。

莫樹錦教授： 低劑量電腦斷層掃描成主流篩查方法 肺癌被稱為「沉默殺手」，原因在於早期往往沒有明顯症狀。莫教授表示本港超過一半肺癌患者確診時已屬第四期，錯失最佳治療時機。若能夠在早期發現腫瘤並及時接受手術治療，患者的五年存活率可達七成以上，因此建立有效篩查機制至關重要。 現時較受推薦的肺癌篩查方法為低劑量電腦斷層掃描(LDCT)，相比傳統X光只能提供平面影像，LDCT能透過多角度掃描，產生3D立體影像，避免器官重疊的狀況，更清楚顯示肺部微細結構，即使細小如磨砂玻璃狀的陰影亦無所遁形。此外，LDCT的輻射劑量較一般電腦掃描低，無需注射顯影劑，檢查費用約為2,000多元，適合未有任何病徵的高危人士作定期篩查。

治療邁向個人化 按期數制定組合方案 隨着醫學進步，肺癌治療逐步發展為多元化及個人化方案。醫生會根據癌症類型、期數及基因特徵等因素，制定最合適治療策略。早期患者主要以手術切除腫瘤為主，中晚期患者則會結合標靶藥、化療等方式控制病情。莫教授形容癌細胞十分頑強，且容易出現擴散及轉移，因此難以評估單一療法的成效。

AI 輔助篩查降低成本 推動肺癌篩查普及化 香港中文大學醫學院腫瘤學系目前正進行高危非吸煙者肺癌研究，已經成功招募3,000名有肺癌家族病史人士參與，莫教授透露預計明年初公布最新研究成果。另一方面，政府亦在上年度的《施政報告》中提出加強癌症預防、篩查、診斷及治療工作，並委託大學開展人工智能(AI)輔助肺癌篩查研究。莫樹錦認為AI閱片技術不但能夠提高篩查效率及準確度，更有助降低成本，讓更多市民可以負擔篩查服務，長遠減輕醫療系統負擔。

香港癌症基金會免費肺癌支援服務 助患者適應抗癌歷程 癌症不單影響身體健康，更可能為患者的心理健康帶來沉重打擊。香港癌症基金會由確診、治療至康復，免費為患者及其家人度身訂造實際及情緒支援服務，全方位照顧他們抗癌路上的每個需要。中心定期舉辦不同課程活動，包括為新確診患者及照顧者而設的「適應小組－肺癌患者」、「肺癌治療的新趨勢」講座；為正在接受治療的患者及其照顧者提供的「與醫生對談－肺癌」及「飲食交流會」等活動。此外，基金會亦提供便利的網上資源，例如癌症教育影片「肺癌患者之呼吸運動」及關注身心健康的網上課程「呼吸和瑜伽大休息」，透過線上線下結合的支援模式，讓患者即使安坐家中也能獲得實用指引。