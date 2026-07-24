熱到中暑都唔可以猛灌冰水 夏天降溫4大禁忌 做錯隨時傷害心臟

日日三十幾度的高溫，實在令人很忍受，除了隨身帶備小風扇，有些人更會用冰飲、冷噴劑或涼感貼等幫助快速降溫，但這些降溫的方法有時可能帶來傷害。今次就跟大家分享 4大消暑用品迷思，幫助你在夏日採用正確的降溫方法，避免因錯誤操作而造成身體傷害。