熱到中暑都唔可以猛灌冰水 夏天降溫4大禁忌 做錯隨時傷害心臟

日日三十幾度的高溫，實在令人很忍受，除了隨身帶備小風扇，有些人更會用冰飲、冷噴劑或涼感貼等幫助快速降溫，但這些降溫的方法有時可能帶來傷害。今次就跟大家分享 4大消暑用品迷思，幫助你在夏日採用正確的降溫方法，避免因錯誤操作而造成身體傷害。
4大消暑迷思
中暑急救猛灌冰水或會誘發心臟病：在戶外發生熱衰竭或中暑時，以為灌冰水或用冰水潑身體可以降溫？但體溫過高時血管處於擴張狀態，突然遇到大量冷刺激可能會令血管急速收縮、血壓驟變，嚴重時可能誘發心律不整，故此宜補充常溫水，並盡快將患者移至通風陰涼處。
冰袋直接敷皮膚或會凍傷令神經受損：很多人在運動完或發燒時，習慣直接將冰袋壓在皮膚上幫助消腫退熱，但此舉可能導致皮膚從紅變白、從白變紫，甚至演化成凍傷問題。正確做法是以毛巾或布料包著冰袋才放在皮膚之上，每次冰敷時間亦不宜超過15至20分鐘，若感覺皮膚麻木、失去感覺時要立即停止冰敷。
冷噴劑使用不當或造成接觸性凍傷：常用於處理運動傷害的冷噴劑，溫度可以在瞬間降至零下幾十度，所以使用時要保持適當距離，以免皮膚被凍傷，而每次使用不超過3至5秒，更不能對同部位反覆持續噴灑。
帶著涼感貼睡覺或致傷皮膚冷灼傷：涼感貼或退熱貼等產品，看似溫和，但若長時間貼在皮膚，可能會導致過敏甚至造成冷灼傷，原因是產品的降溫成分常見有薄荷醇、樟腦、水凝膠等，長時間貼附可造成局部血管持續收縮、皮膚代謝變差，所以要按包裝說明使用。