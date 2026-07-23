北上植牙一變六 6旬婦神經永久受損

內地牙醫診所價格較本港相宜，不少港人因而改為「北上睇牙」，惟忽略箇中風險。66歲的王女士陪同朋友求診時疑被診所銷售員誤導，在深圳一間牙科診所接受植牙手術，最終因醫療失誤導致神經永久受損。香港牙醫學會指出，近年境外牙科連鎖店在本港的宣傳愈趨商品化，更設諮詢處涉非法行醫，強調牙科療程並非商品，應由註冊牙醫作全面評估後再選擇。 誤信「教授級總院長」 王女士十多年前已有數隻缺牙，由於牙床狹窄不宜植牙，一直佩戴假牙。前年年底在深圳接受免費口腔檢查時，被指「教授級總院長」有信心為其植牙，王女士因此決定先植一隻牙觀察效果。

至手術前方知院方已安排為她進行6隻牙的植牙手術，更不斷說服她付款。手術開始前王女士更發現，負責手術的總院長竟是首次看她的掃描影像，當時她提出疑慮但終被說服。 慘痛經歷籲勿輕視 王女士憶述，當時院長植入植體後，將餘下程序後交予助手。術後不久她便出現頭暈、胸悶及呼吸困難等症狀，血壓更飆升，前往急症室後症狀仍未改善，最終只好自行過關回家。王女士翌日仍整個口腔麻痹，更腫得像豬頭，但致電相關診所查詢仍被告知屬正常反應，又強調未有傷及神經線。

後來王女士到香港的牙科醫院求診，檢查後發現植體已植入神經線，須分兩次手術移除共6個植體；更確診神經永久受損，口腔狀況更不再適合佩戴假牙。她以慘痛經歷提醒大眾，不應輕視牙科手術的風險及誤信牙科廣告，以免後悔終生。

牙科廣告泛濫太商業 近年本港常見內地牙科診所廣告，一般以低價或免費檢查、洗牙等作招徠，並誇大治療成效，如標榜「上午植牙，下午即可食蘋果」等，更有不少診所網頁可供患者自行選購療程；亦有牙科診所在港設立諮詢處。牙醫學會於7月委託兩名病人放蛇，發現職員穿著醫生袍但未展示相關牌照涉非法行醫，也未有給予正確建議及資訊，疑將專業牙科服務商品化。 香港牙醫學會會長陳超余牙科醫生強調，牙科療程及手術有一定風險，而且須持續跟進狀況，因此患者在進行相關牙科療程前必須經註冊牙醫的檢查及評估，確保安全及避免接受非必要手術。

牙科療程非一般商品 為了解接受境外牙科治療的情況，香港牙醫學會去年11月曾邀請逾200名牙醫進行調查。結果發現，私人執業牙醫平均每月接受4名因曾到境外接受牙科服務而須返港跟進的病人。須跟進的個案中最常見的是植牙(67%)，其次為根管治療(杜牙根)(53%)及補牙(49%)。香港牙醫學會理事張辰牙科醫生指，須跟進的均屬風險較高的牙科手術，強調牙科療程絕非一般商品，而是依賴專業知識、臨床經驗與準確操作的醫療程序，風險不容忽視。 促監管保市民健康

為打擊非本地牙科診所的在港誤導宣傳手法，香港與內地牙醫業界機構/代表發布聯合聲明，以維護公眾口腔健康及牙科服務專業水平，促請所涉香港及內地的監管部門加強協作，以確保全面監管，保障市民健康。