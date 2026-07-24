夏天最怕唔只流汗 醫生：腋下多汗與異味困擾夏季增加

夏季高溫來襲，不少有腋下困擾的人最怕的不是曬黑，而是擔心腋下汗漬曝光，更害怕因異味影響與他人的互動。無論是在港鐵、電梯、會議室，還是朋友聚餐、健身房等近距離接觸的場合，個人體味管理已逐漸成為許多人重視的形象課題。隨著社群媒體盛行，關於體味與個人衛生的討論更加普遍，使大眾更在意自身形象與社交表現。

從「隱忍難言」到「主動出擊」 主動面對腋下多汗與異味困擾 台北榮民總醫院皮膚部主治醫生李政源表示，近年門診最大的改變，不是患者變多，而是大眾更願意主動面對並討論這類困擾。李政源醫生提及，過去不少人即使長期受腋下多汗或異味影響，也認為「忍一忍就好」，甚至覺得難以啟齒；如今愈來愈多民眾會主動諮詢，希望改善的不只是異味，更希望在工作、人際互動及重要場合中，能夠展現更自在、自信的狀態，減少因異味帶來的人際壓力。

狐臭異味與多汗成因不同 「皮膚微生態」失衡是關鍵 李政源醫生指出，每到夏天高溫，交感神經活躍容易增加「小汗腺」的腋下出汗量，造成濕黏困擾；而造成異味的元兇則是「大汗腺(頂漿腺)」。大汗腺的分泌物本身雖然沒有味道，但近年研究指出，當這些富含蛋白質與脂肪酸的汗液與皮膚表面的特定細菌(如棒狀桿菌等)作用，破壞了「皮膚微生態(Skin Microbiome)」的平衡，便會代謝出產生異味的揮發性物質。 此外，炎熱潮濕的環境會進一步促進細菌生長，使多汗與狐臭問題更加明顯。日常的飲食(如辛辣食物、酒精)、生活作息與壓力等因素，都有可能加重症狀。許多人即使勤洗澡、使用止汗劑或香氛產品，仍無法有效改善，反而可能因為香氣與汗臭混合，造成更尷尬的氣味。

腋下多汗與異味 治療方式日趨多元 可依個別情況評估 李政源提醒，若多汗與異味已長期影響生活品質或社交自信，建議接受專業醫生評估，而非僅依賴市售產品掩蓋氣味。目前改善腋下多汗與異味的方式已相當多元，包括止汗產品、肉毒桿菌素注射，以及近年受到廣泛關注的「微波熱能治療」等，皆可依照個人狀況與醫生評估選擇適合的方案。 其中，非侵入式的微波熱能治療因毋須手術，近年成為主動諮詢的治療選項之一。其作用原理為運用微波熱能，作用於腋下汗腺密集的區域，協助減少汗水與異味問題，部分情況下也可能改善毛髮狀況。且微波熱能治療和傳統手術治療相比，恢復期較短也較好照護，協助減少汗水與異味問題。