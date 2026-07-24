父母開始常忘記東西？專家揭5大警號 長期護理規劃不要等跌倒住院才開始

進入超高齡社會，不少家庭直到長輩跌倒，甚至住院等突發狀況發生後，才開始討論長期照顧安排，但專家提醒，若能提早規劃，不僅有助於比較不同照護方案，進而了解相關費用，也能更充分尊重長者本人的意願，避免在緊急情況下倉促做出決定。 《福斯新聞》(Fox News)報道，美國長期照顧媒合平台「A Place for Mom」執行長塔蒂亞娜茲洛茨基(Tatyana Zlotsky)表示，她所接觸的家庭中，逾七成都曾表示，希望當初能更早開始為長輩規劃長期照顧事宜，事實上，照顧年長者本身已是家庭成員間身心及經濟上的負擔，若再遇到突發醫療事件才臨時做決定，壓力往往會更大。

茲洛茨基執行長也引述相關數據提到，家庭成員會因投入照顧工作而調整或減少工作時間，平均每年損失逾萬美元的收入，另有許多家庭之所以遲遲沒有進一步規劃，除了忙於照顧工作，也常因照顧者倦怠(caregiver burnout)，難以及早預想到未來可能面臨的多樣化護理需求。

父母開始忘東忘西？專家提醒留意5項日常變化 茲洛茨基執行長也說，許多人以為認知功能退化一定會先出現明顯失憶，但實際上，早期往往是執行功能(executive function)開始下降，也就是規劃、安排及完成多步驟工作的能力逐漸退化，因此建議子女平時返家探望時，可多留意生活中的細微變化。 冰箱開始堆放過期或腐壞的食物。 帳單、文件逐漸累積，無法像過去一樣按時處理。 鑰匙、手機等日常用品經常放錯地方或遺失。 忘記最近談過的事情或剛發生的事件。 原本熟悉的多步驟活動突然變得困難，例如泡咖啡。

其中，針對泡咖啡，茲洛茨基表示，若一名母親過去20年每天都會自己煮咖啡，卻突然不再喝咖啡，未必僅代表習慣改變，也可能是因為完成泡咖啡需要好幾個步驟，而執行功能退化後，已難以順利完成。

對話重點不是說服父母 而是了解他們真正的想法 茲洛茨基執行長提醒，子女並不需要自行判斷父母是否出現失智或其他疾病，而是在發現異常後，及早尋求專業醫療人員評估與協助。她也強調，長期照顧規劃不應等到跌倒、住院或其他醫療緊急事件發生後才開始，而是在長輩仍有能力表達想法時，就應主動展開討論。 「父母對自己未來希望接受怎麼樣的照顧、由誰照顧，其實都有自己的想法。」茲洛茨基執行長表示，與其急著替長輩做決定，不如鼓起勇氣開始對話，耐心傾聽他們真正的需求與期待，一旦能跨出第一步，不僅可能有助於降低後續經濟負擔，也能減輕家人面對照護安排時的心理壓力。