狂做運動減脂但上磅冇變化？6個訊號證明燒脂進行中

1. 飢餓感減少 ( 飽足感更持久 )

減脂時，身體的胰島素敏感性會提高，使血糖更加穩定，不再容易出現下午茶時段的能量崩潰。如果能舒適地維持4至5個小時不進食，說明新陳代謝已成功切換到「在正餐之間燃燒體脂肪作為燃料」的狀態。

2. 如廁次數變多

脂肪分子在細胞層面被分解後，會轉化為二氧化碳(透過呼吸排出)與水。這些產生的水分會透過尿液、汗水等排出。因此，在積極減脂期間，若發現自己比平時更容易口渴、跑廁所次數變多，正是脂肪持續氧化的證明。