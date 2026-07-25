狂做運動減脂但上磅冇變化？6個訊號證明燒脂進行中

1. 飢餓感減少(飽足感更持久)
減脂時，身體的胰島素敏感性會提高，使血糖更加穩定，不再容易出現下午茶時段的能量崩潰。如果能舒適地維持4至5個小時不進食，說明新陳代謝已成功切換到「在正餐之間燃燒體脂肪作為燃料」的狀態。
2. 如廁次數變多
脂肪分子在細胞層面被分解後，會轉化為二氧化碳(透過呼吸排出)與水。這些產生的水分會透過尿液、汗水等排出。因此，在積極減脂期間，若發現自己比平時更容易口渴、跑廁所次數變多，正是脂肪持續氧化的證明。
3. 臉部變得更緊緻、消腫
臉部浮腫通常與水分滯留、皮質醇(壓力荷爾蒙)或輕微發炎有關。隨著減脂進展，體內的壓力與發炎反應會趨於平緩，臉部通常會比身體其他部位更早消腫。
建議每兩周在相同光線與角度下，拍一張早上起來時的自拍照來做對比。
4. 力量提升
如果你在維持重量訓練和攝取足夠蛋白質的同時，發現自己的力氣變大了，這代表身體正在進行「身體重組(Body Recomposition)」。因為肌肉的密度大於脂肪，當你減少脂肪並增加肌肉時，體重計可能凍結甚至微幅上升，但體態實際上正變得更精煉。
5. 睡眠質素改善
隨着體脂肪(特別是內臟脂肪)減少，睡眠窒息症的風險會降低，同時睾固酮分泌改善、皮質醇更容易控制。這會形成一個良性循環：睡眠變好→飢餓荷爾蒙重新平衡→渴望垃圾食物的衝動減少→減脂變得更容易。
6. 驗血報告數據進步
這是最客觀的醫學證據。當體內(特別是內臟)的脂肪減少時，空腹胰島素會下降、三酸甘油酯減少、高密度脂蛋白(HDL，好膽固醇)增加、血壓改善、肝指數也會趨於正常。這些健康的生理變化，往往在體重計大幅下降之前就已經在血液數據中顯現出來。