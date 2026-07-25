「鬼剃頭」點算好？醫師揭中西醫治療及調理生髮對策

55歲劉小姐平時身體健康，近期工作繁忙經常熬夜，導致睡眠品質欠佳。某天整理頭髮，意外發現後腦勺出現，約硬幣大小禿髮區域。患部摸起來光滑沒有疼痛感，就醫檢查確診為俗稱「鬼剃頭」的斑禿。
斑禿毛髮脫落與免疫有關 遺傳、壓力與睡眠不足為誘發潛在風險
臺北市立聯合醫院忠孝院區中醫科醫師蔡和熹解釋，斑禿是一種自體免疫疾病。當免疫系統異常活化，將毛囊誤認為外來物加以攻擊，便可能造成局部毛髮突然脫落。
蔡和熹醫師表示，醫學認為遺傳體質自體免疫異常、情緒壓力與睡眠不足等因素，都可能與疾病發生有關。部分患者常在重大壓力事件、生病或作息失調後出現症狀，並非所有斑禿患者，都能找到明確成因。
氣血不暢失滋養 斑禿常見四種臨床證型
蔡和熹醫師說明，中醫理論認為「髮為血之餘」、「腎其華在髮」，頭髮生長與肝血腎精及氣血運行密切相關。長期情緒緊張熬夜勞累，可能導致肝氣鬱結、氣血運行不暢，或耗傷肝腎精血，使毛髮失去滋養脫落。臨床常見證型包含以下四種：肝鬱氣滯、氣血兩虛、肝腎不足、血瘀阻絡，需由中醫師以個人體質辨證論治。
頭皮平滑斑禿為典型症狀 嚴重恐致全身毛髮脫落
蔡和熹醫師說明，斑禿典型表現為頭皮出現一塊或數塊界線清楚的圓形禿髮區域。患部皮膚表面平滑，沒有明顯紅腫脫屑或疤痕。除頭髮外部分患者可能出現眉毛、睫毛或鬍鬚脫落，少數較嚴重者，可能進展為全頭禿或全身毛髮脫落。
中藥針灸調理體質 勿用不明生髮偏方
蔡和熹醫師指出，西醫治療主要以控制免疫反應，促進毛髮再生為目標。常見方式包含局部注射、外用類固醇藥物、局部外用免疫治療、新型標靶藥物等。
而中醫依體質與病程，運用中藥調理肝腎、補益氣血、疏肝解鬱、活血通絡。部分患者會搭配針灸治療，改善局部循環及整體狀態。每位患者病因及體質不同，治療方式應個別化評估，不建議自行購買偏方或來路不明的產品。
及早就醫診治持續調理 有利於毛髮生長
除正規治療，蔡和熹醫師建議，保持規律作息、充足睡眠、均衡飲食、適度運動、學習調適壓力，避免長期緊張焦慮。飲食可適量選用以下食材入菜或煮粥，如：黑芝麻、黑豆、枸杞、百合、蓮子等，有助日常養生保健。
蔡和熹醫師提醒，若發現頭皮局部禿髮情形，應及早尋求皮膚科或中醫師診治。斑禿雖可能反覆發作，但多數患者毛囊並未永久受損，及時治療與持續調理，仍有機會恢復生長正常毛髮。
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