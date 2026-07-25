「鬼剃頭」點算好？醫師揭中西醫治療及調理生髮對策

蔡和熹醫師表示，醫學認為遺傳體質自體免疫異常、情緒壓力與睡眠不足等因素，都可能與疾病發生有關。部分患者常在重大壓力事件、生病或作息失調後出現症狀，並非所有斑禿患者，都能找到明確成因。

臺北市立聯合醫院忠孝院區中醫科醫師蔡和熹解釋，斑禿是一種自體免疫疾病。當免疫系統異常活化，將毛囊誤認為外來物加以攻擊，便可能造成局部毛髮突然脫落。

蔡和熹醫師說明，中醫理論認為「髮為血之餘」、「腎其華在髮」，頭髮生長與肝血腎精及氣血運行密切相關。長期情緒緊張熬夜勞累，可能導致肝氣鬱結、氣血運行不暢，或耗傷肝腎精血，使毛髮失去滋養脫落。臨床常見證型包含以下四種：肝鬱氣滯、氣血兩虛、肝腎不足、血瘀阻絡，需由中醫師以個人體質辨證論治。

頭皮平滑斑禿為典型症狀 嚴重恐致全身毛髮脫落

蔡和熹醫師說明，斑禿典型表現為頭皮出現一塊或數塊界線清楚的圓形禿髮區域。患部皮膚表面平滑，沒有明顯紅腫脫屑或疤痕。除頭髮外部分患者可能出現眉毛、睫毛或鬍鬚脫落，少數較嚴重者，可能進展為全頭禿或全身毛髮脫落。