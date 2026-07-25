小便有泡=要洗腎？泌尿科醫生破解尿泡4大迷思 營養師教如何保護腎臟

許多人在日常生活中見到小便有泡現象時，會感到不安，擔心這是否意味著腎功能的惡化。泌尿科呂謹亨醫生指出，其實大多數情況下，小便有泡並不需要過度擔心。他在門診中常遇到因為小便有泡來求診的病患，許多患者焦急地詢問自己是否需要洗腎。然而，呂醫生解釋，只要泡泡在5到10分鐘內自行消失，通常並無大礙。

4 種常見小便有泡原因 小便速度過快或角度不對：當小便速度過快或角度不對時，尿液打在水面上就容易產生泡泡，就像跳水時從高處跳下，水波衝擊力較大，自然會有泡泡出現。 喝水量不足：若飲水量不足，尿液中的溶質濃度會增加，導致尿液變濃，出現輕微蛋白尿。這種情況在禁食超過12小時後的健康檢查中也可能出現。 運動後：激烈運動後，肌肉會釋放肌紅蛋白進入血液，增加尿液中的蛋白質濃度，導致小便有泡。此外，運動時因流汗導致的脫水也會使尿液變濃。 過量攝取蛋白質：例如中秋節期間，因烤肉等食物攝取過多蛋白質，導致尿液中的蛋白質含量上升，形成小便有泡。

嚴重小便有泡可能會有的問題 然而，呂謹亨醫生提醒，若小便有泡現象較為嚴重，則可能需考慮腎功能或泌尿系統的問題，例如糖尿病、腎小球病變、免疫疾病或結石感染等。此外，泌尿系統的其他問題如前列腺肥大或尿道狹窄，也會造成類似的小便有泡現象，但這些情況通常與蛋白尿無關。如果只是單純像清澈的泡泡，沒有油脂或大顆泡泡就不用太擔心。另外如果泌尿系統發炎，例如膀胱炎、尿道炎，由於發炎會釋放一些發炎物質及蛋白質，所以尿中雜質、蛋白質也會上升，就可能會產生蛋白尿、小便有泡。

慢性病控制不佳是腎功能惡化原因 針對腎功能變差的小便有泡現象，臺大新竹分院的許純嘉營養師強調，腎臟問題不僅與用藥有關，超過一半的洗腎患者同時患有糖尿病或高血壓，這些慢性疾病的控制不佳，是導致腎功能惡化的重要原因。因此，糖尿病及腎臟病患者在回診時，醫生會通過檢測尿液中的蛋白質含量，來初步評估腎臟功能。 保護腎臟 飲食該怎麼吃 低鈉飲食：建議選擇新鮮食材而非加工食品，並使用天然辛香料來代替高鈉調味料。例如，用現磨黑胡椒取代胡椒鹽，或選擇煎肉排而非香腸，減少罐頭及醃漬品的使用。對於腎臟病已進展到一定程度的患者，應避免使用鉀含量高的低鈉調味品，並在選用前諮詢營養師。 適量攝取蛋白質：臺灣目前的飲食習慣，大多數成人並不缺乏蛋白質，反而容易因節慶或外食攝取過量。對於已出現尿蛋白的患者，應控制蛋白質攝取量，盡量不超過衛福部建議的一餐「豆魚蛋肉一掌心」的分量。而腎臟病進展至第三期以上的患者，則需要營養師的個人化建議。 保持血糖、血壓穩定：尿蛋白只是腎臟健康的表面症狀，真正重要的是控制血糖和血壓。定期監測並遵從醫囑用藥，加上良好的生活習慣，才能有效保護腎臟健康。