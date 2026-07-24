凍齡方法｜凍齡不靠醫美！1種習慣細胞老化提早8年 營養師教每日養成4大習慣抗老

凍齡可以不靠醫美？有營養師指出，不時有藝人凍齡外貌引發廣泛討論，但討論焦點常集中於醫美，而其實，只要養成4大習慣，就可以有延緩老化功效，甚至不需依賴醫美。而其中，有1種壞習慣更可能會令細胞老化提早8年。

凍齡方法｜營養師教每日養成4大習慣抗老 營養師徐慈家在其facebook專頁上分享指，從營養醫學與老化生物學的角度來看，真正影響個體整體年輕感的關鍵，往往來自每日重複的生活習慣，這些習慣決定體態、氣色、精神狀態與整體活力的綜合表現。她指出以下4項具科學證據支持的日常行為，對於延緩老化具有明確的正面影響： 1. 飲食結構 飲食模式直接影響細胞層面的老化速度。地中海飲食等抗發炎飲食型態，已被研究證實與較長的端粒長度相關。端粒如同細胞的壽命時鐘，其長度與老化速度呈負相關。

建議：減少精緻糖與加工食品攝取，增加蔬菜、優質蛋白質、健康脂肪與植化素的多樣性。 2. 睡眠品質 睡眠醫學研究發現，深層睡眠期間，人體會分泌生長激素，此激素參與組織修復、肌肉維持與代謝調節。熬夜不僅影響外觀(如黑眼圈)，更可能干擾夜間的生理修復機制。 3. 規律運動 運動不僅有助於體重管理，更與肌肉質量維持、體態挺拔及基礎代謝率密切相關。《美國流行病學期刊》的研究指出，久坐時間較長、活動量偏低者，其端粒長度較短，細胞層面的老化速度估計增加約8年。

建議：規律活動是延緩體能與外觀老化的必要條件。 4. 情緒壓力管理 長期處於高壓狀態，會影響壓力荷爾蒙分泌與氧化壓力，進而加速端粒縮短。《美國國家科學院院刊》的研究已證實，慢性心理壓力與端粒損耗、氧化壓力增加之間存在顯著關聯。

建議：學習放鬆、建立情緒調節機制，是減緩老化的重要面向，其效益不亞於飲食與運動。

凍齡方法｜真正凍齡核心策略 營養師徐慈家表示醫美干預確實能改善外觀，但其效果主要作用於表層結構。真正的凍齡，需建立在細胞修復、代謝穩定與心理健康的穩固基礎之上。飲食、睡眠、運動與情緒管理四者兼具，才是長期維持年輕狀態的核心策略。