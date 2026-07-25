水果病｜幼童半夜離奇昏迷抽搐 求醫揭因食1水果所致 3成人致命 醫生教4招防中招

吃水果也可以致病？有醫生指出，曾經印度一處有一批兒童接二連三地半夜離奇昏迷抽搐，後來發現是與1種水果有關，而且當有有3成兒童更因此而不幸離世。醫生指出，當吃這種水果時，有4招預防致病方法。
水果病｜幼童半夜離奇昏迷抽搐 3成人致命
腎臟科醫生林軒任在其facebook專頁上分享指，印度東北部穆扎法爾普爾地區，自1995年起，每年五至六月間，均會出現一批兒童在深夜至凌晨時段突然抽搐、意識喪失的病例。患者多為五歲以下幼童，發病前無明顯外傷或感染症狀。2014年單一夏季，該地區兩家醫院即收治390名類似病童，其中122名(約31%)最終未能存活。此異常的時空與年齡分布模式，促使印度與美國疾病管制中心(CDC)組成聯合調查團隊，針對此現象進行系統性流行病學調查。
調查初期，基於患者表現的抽搐與意識改變，感染性腦炎(尤其是日本腦炎)被列為首要懷疑對象。然而，患者腦脊髓液與血清檢測結果並未顯示發炎反應或病原體證據，不支持病毒性腦炎診斷。環境毒物(包括農藥與重金屬)的暴露評估亦呈現陰性結果。上述發現將致病因子導向「非感染性、非毒性」的代謝性病因。
進一步檢視病例的生化檢測數據，發現超過六成患者就醫時血糖值低於70 mg/dL，顯示低血糖為患者的共同特徵。此外，約九成患者的血液檢體中，出現脂肪酸氧化受阻的生化指標。此現象代表肝臟的兩條主要能量供應路徑糖質新生與脂肪酸氧化，同時受到抑制，導致腦部能量供應中斷，進而引發神經學症狀。
水果病｜求醫揭因食1水果所致
將病例時間軸與當地農作物產季比對後，發現發病高峰期與荔枝採收期完全重疊。後續實驗室分析確認，荔枝果實(尤其未成熟者)含有次甘胺酸A(hypoglycin A)及亞甲環丙基甘氨酸(MCPG)，此兩種化合物已知可干擾肝臟的糖質新生與脂肪酸氧化途徑。
分析顯示，前一晚未進食晚餐的兒童，其發病風險(勝算比7.8)顯著高於有正常進食者(勝算比3.6)。即說明空腹在此中毒事件中的關鍵角色，由於營養不足的兒童肝臟肝醣儲備有限，荔枝中的毒素進一步阻斷了身體的緊急能量生成機制，使低血糖在夜間空腹時間延長後達到危險程度。
水果病｜4招防中招
林醫生引用本案的科學調查結果，對於臨床實務與公共衛生教育具有以下明確意涵：
1. 高風險情境的界定：
營養不良的兒童在空腹狀態下大量食用未成熟荔枝，是發病的必要條件。在營養充足、飲食規律的成年人中，常規份量的荔枝攝取並不會導致此類嚴重低血糖。
2. 預防措施的具體化：
避免空腹食用荔枝，尤其不應將荔枝作為正餐替代品。
不食用未完全成熟的荔枝。
兒童單次攝取量應適度控制(一般建議成人每日約5至8顆)。
若兒童於食用荔枝後出現嗜睡、冒冷汗、意識改變等徵兆，應立即就醫並告知荔枝暴露史。
林醫生指出，荔枝本身並非絕對危險的食物，其致病風險高度依賴於攝取者的營養狀態、進食時間與食用量。只要保持均衡飲食習慣、避免空腹大量食用，即可安全享受荔枝的季節風味。