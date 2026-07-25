水果病｜幼童半夜離奇昏迷抽搐 求醫揭因食1水果所致 3成人致命 醫生教4招防中招

吃水果也可以致病？有醫生指出，曾經印度一處有一批兒童接二連三地半夜離奇昏迷抽搐，後來發現是與1種水果有關，而且當有有3成兒童更因此而不幸離世。醫生指出，當吃這種水果時，有4招預防致病方法。

腎臟科醫生林軒任在其 facebook專頁 上分享指，印度東北部穆扎法爾普爾地區，自1995年起，每年五至六月間，均會出現一批兒童在深夜至凌晨時段突然抽搐、意識喪失的病例。患者多為五歲以下幼童，發病前無明顯外傷或感染症狀。2014年單一夏季，該地區兩家醫院即收治390名類似病童，其中122名(約31%)最終未能存活。此異常的時空與年齡分布模式，促使印度與美國疾病管制中心(CDC)組成聯合調查團隊，針對此現象進行系統性流行病學調查。

調查初期，基於患者表現的抽搐與意識改變，感染性腦炎(尤其是日本腦炎)被列為首要懷疑對象。然而，患者腦脊髓液與血清檢測結果並未顯示發炎反應或病原體證據，不支持病毒性腦炎診斷。環境毒物(包括農藥與重金屬)的暴露評估亦呈現陰性結果。上述發現將致病因子導向「非感染性、非毒性」的代謝性病因。

進一步檢視病例的生化檢測數據，發現超過六成患者就醫時血糖值低於70 mg/dL，顯示低血糖為患者的共同特徵。此外，約九成患者的血液檢體中，出現脂肪酸氧化受阻的生化指標。此現象代表肝臟的兩條主要能量供應路徑糖質新生與脂肪酸氧化，同時受到抑制，導致腦部能量供應中斷，進而引發神經學症狀。