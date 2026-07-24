髖骨骨折死亡率近半 港大推骨質疏鬆篩查

骨質疏鬆症指患者組成骨塊結構的組織流失，導致骨頭的質地因此變得脆弱易骨折。此病無病徵，當出現骨骼疼痛、駝背或身高下降即代表已發生骨折。骨質疏鬆症在華人族群較常見，香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系副教授張正龍相信，這與我們的生活習慣有關，如大部分人患乳糖不耐症而少飲牛奶、抗拒曬太陽及少運動等，而其他風險因素亦包括年紀、女性停經、家族史、吸煙、體重過輕及酗酒等。

本港50歲以上人口中，約三成女士及8%男士受骨質疏鬆症影響，此病無症狀難發現，骨折更會影響生心理，增死亡風險，其中髖骨骨折患者的5年死亡率近半。香港大學藥理及藥劑學系今年起與多間社區藥房合作，進行分層風險骨質疏鬆症篩查，成效理想，冀未來進一步推展至全港。

患者由於骨質密度低，即使輕微碰撞也可能發生脆性骨折，常見位置包括腕骨、脊椎及髖骨，骨折會導致患者的活動能力大減、影響睡眠及吞嚥能力，增加肺炎風險；另也影響心理如出現抑鬱症等。單計髖骨骨折的5年死亡率就接近一半，比前列腺癌或乳癌的死亡率更高。

僅少數人主動檢查

儘管骨質疏鬆症的診斷及發展成熟，惟診斷及治療率偏低，據外國醫學文獻顯示，只有一成人主動要求進行骨質密度檢查，八成骨質疏鬆症患者在發生骨折前未獲得適當治療。張正龍指，目前用診斷的黃金標準為雙能量X光吸收儀(DXA)，惟費用高昂且繁複，不適合進行大型篩查，因此設計華人骨質疏鬆篩查工具(COSA)，由社區藥劑師主導進行分層風險骨質疏鬆症篩查，有助找出隱型患者，並找出高危風險人士，集中資源。

逾百人屬高風險

香港大學藥理及藥劑學系今年起與4間社區藥房合作，由已受培訓的社區藥劑師運用COSA為高風險人士進行篩查。問卷只設4條問題，市民回答後即可得知結果，再由社區藥劑師講解並向高風險人士提供求醫或進一步的建議。藥劑師亦會向接受評估的人士提供骨骼健康教育，包括鈣質及維他命D攝取、均衡飲食、適量運動、預防跌倒及其他生活習慣建議。