肉毒桿菌阻斷神經訊息 助減體臭

炎夏又到，體臭令人掩鼻竄逃！整形外科專科醫生彭志宏指，當進入房間，其他人已經聞到臭味，便屬第三級體臭。肉毒桿菌素屬訊息阻斷劑，於腋下皮下注射，可令神經訊息不能傳達，繼而止汗及減少油脂分泌，避免產生臭味。 彭志宏表示，體臭俗稱臭狐，嚴重程度可分3級，「1級是近距離可嗅到，第3級是一入到房間，其他人已可嗅到，惟3級比率不算多。」要產生臭狐必須有3大條件，缺一不可，包括水、油脂及細菌。「當出汗及有皮脂分泌，在皮膚表面的細菌就會與汗水產生化學反應，將油脂拆散成為胺基酸；而胺基酸中的氮被細菌或酵素分解，會釋放出氨，造成臭味。」

輕微者可先堵截體內水分 有多種方法可控制體臭。彭志宏續指，首先可「堵截體內水分」防止出汗，例如用爽身粉及止汗劑，但有效時間短。另一方法是滅菌，醫生可為患者處方消毒藥水於每日洗澡後使用，減少細菌，但隔一段時間細菌又會孳生。「如患者臭狐不太嚴重，可如此處理。若早上洗澡後，下午出汗又會發臭，就可能要選擇長久一點的治療方法。」

肉毒桿菌素有效3至6個月 在腋下進行電極治療是其中一個方法，巿面上也有家用電極機，施用於腋下，令汗腺不出汗，但必須留意這個療法可能令毛孔閉塞，令皮脂分泌也失效。若要療效更長久可考慮注射肉毒桿菌素。彭志宏解釋，「汗腺受神經影響，人緊張就會多出汗，產生氣味。而肉毒桿菌素是訊息阻斷劑，在腋下皮下注射的話，神經訊息不能傳達，便可以不出汗及減少油脂分泌，避免產生臭味。」透過肉毒桿菌素控制體臭，一次療程大約可以維持3至6個月有效，春天打完針，夏天就可避免尷尬。

微波叮熟皮脂腺 微波治療是另一治療方法，並已有十多年使用歷史，原理是透過熱力將皮下的汗腺及皮脂腺「叮熟」，以減少汗及油脂分泌。通常做一次微波治療就可將汗減少60%，做兩次可減80%，由於不是百分百無汗，故仍可能有臭味。 一名廿多歲的少女剛大學畢業出社會工作，受臭狐困擾，社交時被人嗅到體臭感尷尬，選擇進行兩次微波治療。雖然療程後臭味大減，但她自己仍能聞到自己的體味。彭志宏補充，微波除體臭有一定危險，因為腋下皮層有神經線，也可造成燒傷。

做手術除去汗腺則為傳統外科方法，可確保永久及百分百除臭。醫生會在腋下開一刀，將皮反轉，暴露腺體，並用剪刀剪除。但因為手術會留疤痕，易被人誤以為做過隆胸手術，故近年已較少使用。 調整生活習慣減體味 彭志宏指有些人有臭狐是遺傳。患者可透過調整日常生活習慣減少體臭，如避免進食身體難以分解及難以排出體外的食物，包括咖喱及動物油脂成分高的食物；另外，盡量選擇棉質衣服，出汗後即更換，也有助控制體味。