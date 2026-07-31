《腰豆》第一集《職業司機篇》｜ 「頂硬上」的職業司機：腳腫、疲倦，只是年紀大？還是三高警號？

體重驟降、雙腳有點腫、容易疲倦、經常要小便……很多人第一個反應不是求醫，而是安慰自己：「年紀大，機器梗會壞！」以為只是工作太累，或者多休息便會沒事。

香港糖尿聯會為慶祝三十周年而製作的《腰豆》健康教育微電影，第一集主角阿鼎（羅天池飾），正正就是這類人的縮影。本集更邀請了內分泌及糖尿專科馬青雲教授，及心臟科專科譚廣明教授特別演出，透過生活化情節帶出健康訊息，令觀眾更容易代入故事。

阿鼎是一名職業司機，每日長時間工作，三餐不定時，為了生活不停「頂更」。即使身體早已發出警號，但他始終抱著僥倖心態，認為只是人到中年，身體自然會出現小毛病。直到一次接載醫生熟客，經對方提醒，阿鼎才開始反思身體的小毛病未必是疲倦那麼簡單。 問題是，頂得住，就代表身體無問題？ 愈忙愈易忽略身體警號 像阿鼎這樣的都市人並不少見。明明已出現症狀，仍然認為只是工作太辛苦，或者年紀漸長，沒有放在心上。其實，三高尤其糖尿病前期很多時沒有明顯症狀，因此容易被忽略。當開始出現消瘦、容易疲倦、多尿等情況，血糖有可能已持續偏高一段時間；若出現腳腫等變化，更要留意其他指標，或身體其他器官是否已受到影響。

不要等到病發才檢查 《腰豆》第一集《職業司機篇》透過阿鼎的日常生活，提醒觀眾三高並非突然出現，而是在不知不覺間慢慢累積。因此高危人士應定期監測血糖、血壓及膽固醇，亦應接受較全面的健康評估，包括體重及脂肪肝檢查，同時每年至少檢查一次腎功能eGFR及白蛋白尿，及早發現問題，把握治療時機，保護心腎。

戲中的阿鼎一直相信，少少不適頂得順便毋需理會；但現實生活中，很多人也是到了身體「頂不住」的一天，才後悔沒有及早正視那些看似微不足道的警號。 《腰豆》第一集《職業司機篇》，講述的是一位職業司機的故事，同時亦提醒每一位為生活奔波的你，努力工作固然重要，但健康無價，當身體開始發出警號，慢性病不會因為「死頂」而消失，及早檢查、及早治療，就是改變病情的第一步。

關於《腰豆》微電影 腰豆又稱腎豆，因狀似腎臟，英文名為 Kidney Beans。 《腰豆》是香港糖尿聯會為慶祝三十周年呈獻的微電影，故事以輕鬆幽默的人情味包裝醫學知識，帶出關於糖尿病，關於腎，關於你和我的故事。第一集聚焦職業司機阿鼎的故事，下一位主角美玲，將會帶出另一個不少糖友都容易忽略的問題：單靠「拮手指」可以知道個腎有無事？ 密切留意 >>>《腰豆》微電影專頁<<<