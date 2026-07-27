兒童近視控制屬長線防守戰！ 全方位近視防控流程為關鍵

面對孩童日益嚴重的近視問題，嚴禁他們接觸電子產品或管束他們的生活習慣只能治標不治本，真正需要管理或控制的，是眼軸過長這個近視問題的根源。最近有市場調查顯示，不只有超過6成家長未知兒童近視可控，更坦言不清楚孩童驗配眼鏡流程，並有高達55%的家長表示從未聽過「眼軸長度」。雖然隨著時代進行步，兒童近視問題已經大大得到關注，但家長亦必須清楚了解兒童近視控制的專業流程如何能夠做到預測、專業評估及持續跟進，讓每個孩子都能享有合適的全方位個人化近視控制方案，守護眼睛健康。

兒童近視控制是長期防守戰 長線的專業流程至為重要 要有效管理小朋友的近視發展，不是單單一次的眼鏡驗配就可以成功。選擇有臨床實證成效的產品固然重要，但很多家長也忽略了這是一場長期的防守戰，如何在6至12歲這個兒童近視控制的黃金期內達到最大成效，重點落於尋找專業可靠的視光專家為小朋全程跟進進度，由預測近視發展開始，到專業方案咨詢、監察配戴兒控方案後的眼軸發展等，每一步都不可或缺，最重要是為家長及孩童提供一套完整、專業及長線的近視控制流程。

希瑪成立「蔡司近視控制中心」提供全面及精準近視防控及驗光流程 兒童近視控制的第一步，是要準確預測及評估小朋友眼軸長度的發展。這個流程中最重要的是利用精準的眼軸測量儀器準確掌握孩童的眼軸情況。希瑪視光早前與蔡司聯手合作，於位於旺角的視光中心成立了「蔡司近視控制中心」，並沿用蔡司近視防控視光護理流程，透過蔡司MyoConsult近視諮詢系統上的簡單4步，為家長及小朋友提供全面近視風檢評估及分析、近視控制方案建議及精準驗配服務。

流程中的第一步是風檢評估，希瑪利用蔡司最新的近視管理生物測量儀MYO 200準確測量孩童的眼軸長度，以「黃金標準」技術預測早期近視的徵兆，並預測未來的近視發展，全程僅需11.5秒，小朋友輕鬆完成之餘，亦幫助家長快速掌握孩子目前及將來的視力狀況。 風險評估及專業咨詢 度身訂造蔡司個人化兒童近視防控方案 有了精準的風險評估數據，下一步就交由希瑪的註冊視光師進行專業咨詢，亦為小朋友進行仔細的眼睛檢查，全面掌握孩童的雙眼狀況。每位小朋友的眼部發展、近視複雜程度、生活習慣等都不盡相同，哪些防控方案才算適合？蔡司近視防控視光護理流程中最後亦是最重要的一步，是註冊視光師利用獲得的深度數據來為小朋友由選擇鏡框開始，再建議切合需要的近視控制鏡片方案。要驗配出清晰及舒適的近視控制鏡片，當中尤其重要的一步是利用全數碼蔡司中心定位儀VISUFIT 1000精準測量孩童的瞳孔位置完美對準鏡片的清晰中心焦點，確保配戴兒童享有絕對舒適的視覺。希瑪視光嚴謹執行每步流程，確保孩子獲得全面有效的近視防控措施。

定期檢查眼軸及眼睛 持續監察近視防控成效至關重要 兒童近視控制方案主要目的是控制小朋友的眼軸長度，避免發育過長變成深近視，所以小朋友配戴了近視控制鏡片後的持續監察非常重要。家長應要每三個月或半年便帶小朋友回到希瑪視光，定期進行眼軸長度測量及防控成效分析，確保孩童在重要的近視控制黃金期內達至最有效的近視控制效果。

近視管理 首選蔡司 蔡司全天侯兒童近視控制方案 蔡司作為百光年光學先鋒，一直旨力於解決日益嚴重的兒童深近視問題。為了讓家長可以選擇全方位的近視控制方案，蔡司是市場上首個同時提供兒童近視控制鏡片系列—突破性技術MyoActive等，及角膜矯形鏡—myOK的光學品牌，這兩個針對孩童在生活習慣上不同需求的兒控方案可以讓孩童擁有全天侯的近視防護，全力守護孩童眼睛健康。蔡司從未就此停步，一直堅持與專業視光夥伴攜手，優化兒童近視控制流程，透過研發精準測量及驗光設備、突破性的防控鏡片方案、全數碼中心定位等，成為家長與小朋友在近視防控路上的不二之六選。

為了守護孩子的終生眼睛健康，及早進行近視控制是重要一步。由即日起至2026年9月13日到希瑪視光驗配蔡司MyoActive近視控制鏡片乙對，即送您 「飛利浦 Talent 可攜式近視控制護眼檯燈66195」（價值 $944）一座！無論是暑假作業還是親子閱讀時光，都能內外保護小朋友的雙眼。