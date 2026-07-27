眼乾｜女子眼乾日日要滴眼藥水 以為疲勞 求醫揭患1病 醫生教4招護眼防眼乾

眼睛乾澀可能不只是疲勞！有醫生分享一宗案例指，一名中年女子有眼睛乾澀問題，天天都需要滴眼藥水，求醫後發現罹患乾燥症(Sjögren's Syndrome)，醫生解釋該病症的影響，並指出，一般情況下有4大方法有助保護眼睛，並預防眼乾。

眼乾｜女子眼乾日日要滴眼藥水 以為疲勞

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，因眼睛乾澀、刺痛、容易疲勞而就診的患者明顯增加。許多人認為這是正常老化或用眼過度的結果，習慣自行購買人工淚液緩解。然而，持續性的眼乾，有時並非局部問題，而是全身性疾病的早期表現。

該名女子因長期乾眼問題求診，每日需多次補充人工淚液。進一步問診發現，她不僅眼乾，夜間也常因口乾而醒來喝水。後續抽血檢查顯示，她罹患的是乾燥症，是一種自體免疫疾病，患者的免疫系統會錯誤地攻擊自身的淚腺與唾液腺。