眼乾｜女子眼乾日日要滴眼藥水 以為疲勞 求醫揭患1病 醫生教4招護眼防眼乾

眼睛乾澀可能不只是疲勞！有醫生分享一宗案例指，一名中年女子有眼睛乾澀問題，天天都需要滴眼藥水，求醫後發現罹患乾燥症(Sjögren's Syndrome)，醫生解釋該病症的影響，並指出，一般情況下有4大方法有助保護眼睛，並預防眼乾。
眼乾｜女子眼乾日日要滴眼藥水 以為疲勞
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，因眼睛乾澀、刺痛、容易疲勞而就診的患者明顯增加。許多人認為這是正常老化或用眼過度的結果，習慣自行購買人工淚液緩解。然而，持續性的眼乾，有時並非局部問題，而是全身性疾病的早期表現。
該名女子因長期乾眼問題求診，每日需多次補充人工淚液。進一步問診發現，她不僅眼乾，夜間也常因口乾而醒來喝水。後續抽血檢查顯示，她罹患的是乾燥症，是一種自體免疫疾病，患者的免疫系統會錯誤地攻擊自身的淚腺與唾液腺。
眼乾｜甚麼是乾燥症？3症狀或患病
乾燥症的主要表現為持續性眼乾與口乾，但此疾病並非僅限於腺體影響。部分患者可能出現關節疼痛、慢性疲倦，嚴重時甚至影響肺臟、腎臟或神經系統。因此，若眼乾合併以下問題，應進一步求醫檢查：
口乾
不明原因疲勞
關節不適
眼乾｜如何檢查出乾燥症？
劉醫生指出，眼科方面，可透過以下檢查評估眼表狀態：
淚液分泌測試(Schirmer test)：測量淚液基礎分泌量。
淚膜破裂時間(TBUT)：評估淚膜穩定性。
角膜染色檢查：觀察角膜表面有無乾燥相關損傷。
若懷疑乾燥症，需搭配抽血檢測抗核抗體(ANA)、SSA抗體、SSB抗體等自體抗體，並視情況轉介風濕免疫科進行綜合評估。
眼乾｜4招護眼防眼乾
即使排除自體免疫疾病，現代生活習慣本身即為乾眼症的常見成因。專注於螢幕時，眨眼頻率可能從每分鐘15至20次降至5次以下，導致淚液蒸發加速。此外，長時間處於冷氣房、睡眠不足、隱形眼鏡佩戴過久，皆會加重眼乾症狀。劉醫生指出，有4大眼睛日常保養原則：
20-20-20法則：每看螢幕20分鐘，注視20英尺(約6公尺)外的物體20秒。
避免冷氣或電扇直吹眼睛。
維持充足睡眠。
每日熱敷眼瞼5至10分鐘：有助於瞼板腺分泌油脂，穩定淚膜。
眼乾｜6大飲食護眼防眼乾
另外，目前臨床證據最完整的營養補充為Omega-3脂肪酸，主要來源包括三文魚、鯖魚、秋刀魚、沙甸魚等深海魚類。研究顯示Omega-3具抗發炎作用，可能改善瞼板腺功能並穩定淚膜。此外，維他命D不足亦與乾眼症相關，部分患者補充後症狀明顯緩解。飲食方面，地中海飲食有助於降低全身慢性發炎，對眼表健康亦有間接益處：
蔬果
豆類
全穀類
橄欖油
堅果類
深海魚
劉醫生表示，偶爾的眼乾可能僅為用眼過度所致；但若症狀反覆、持續且合併口乾或全身不適，應進一步釐清根本原因，而非僅依賴人工淚液緩解症狀。正確診斷與適當的處置，才能有效改善問題，並維護長期的生活品質。