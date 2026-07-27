水腫救星｜食完炸雞薯條翌日肥2磅？營養師教6招6小時內減水腫防變重

高油高鹽餐後6小時可以用飲食急救防增磅？有營養師指出，很多人會發現自己進食如炸雞薯條高油高鹽餐後，第2天有可能會令增加約2磅，不過，營養師教有6大方法可以在6小時內進行，有助減低水腫，並預防變重。

水腫救星｜食完炸雞薯條翌日肥2磅？ 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，偶爾的炸物選擇，常使隔日體重計上的數字短暫上升0.5至1kg。然而，此類體重波動多數並非脂肪組織的實際增加，而是來自於以下原因： 鈉離子滯留水分代謝失衡

高油脂延緩胃排空

重口味讓口渴、喝更多飲料

精緻澱粉使血糖波動

水腫救星｜營養師教6招6小時內減水腫防變重 其實，從能量代謝角度來看，累積一公斤體脂肪約需攝取7,700大卡的額外熱量，單一餐次的炸物雖熱量密度較高，但尚不足以直接造成可測量的脂肪組織增加。以下整理餐後6小時內可執行的具體調整方向，協助身體加速回復平衡狀態： 1. 立即補充水分以促進鈉離子代謝 高鈉飲食後，身體會保留較多水分以維持電解質濃度平衡。建議於餐後逐步補充水分(總量約500至800毫升)，有助於促進腎臟排出多餘的鈉離子，緩解組織間隙的水腫現象。如需增加風味，可添加檸檬片，但應避免含糖飲料，以免增加額外的熱量負荷。

2. 增加鉀離子與膳食纖維攝取 鉀離素有助於與鈉離子平衡。同時，膳食纖維可協助維持腸道蠕動功能。建議選擇含鉀量較高的食材，如菠菜、番薯葉、牛油果、奇異果、番茄、木耳或燕麥。 3. 下一餐優先攝取蛋白質與蔬菜 高油高糖餐食後，血糖波動可能誘發後續的進食慾望。為避免此循環，建議下一餐以優質蛋白質(如魚類、雞蛋、無糖豆漿)搭配大量非澱粉類蔬菜，此組合有助於穩定餐後血糖並提供較長效的飽足感。 4. 輕度步行促進代謝 飯後進行約20至30分鐘的溫和步行，已被證實有助於改善周邊胰島素敏感度與葡萄糖利用率。此類低強度活動並非要「消耗掉」該餐熱量，而是協助身體更有效率地處理攝入的能量。

5. 避免當日額外宵夜 當日總熱量已達較高水準時，夜間代謝速率相對較低，額外進食可能加重隔日水腫與腸胃負擔。建議將該餐視為當日的最後一次進食，給予消化道充足的休息時間。 6. 隔日恢復規律清淡飲食 毋須因前一餐過度補償而極端節食。建議回歸常態的均衡飲食結構，包括足量蔬菜、適量蛋白質與全穀類，此為長期體重管理與代謝健康的核心原則。 營養師高敏敏表示，偶爾攝取高油高鹽餐食，並不會決定整體健康走向。長期而言，重要的仍是日常飲食結構的穩定性與多樣性。若欲享受炸物或聚餐，無需施加過度罪惡感，但可透過上述具體方式協助身體調節，並於後續回歸均衡的飲食節奏。此為可持續的健康管理策略，而非短期懲罰性的補償行為。