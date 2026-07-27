凍水涼｜回家忌即飲冰水沖凍水涼 身體溫差過大恐心臟病發 醫生提醒洗澡後注意4點

最近天氣炎熱，不少人回家第一件事就是沖個凍水涼，不過日本有醫生提醒，如身體在短時間內承受極大溫差，可能會增加身體負擔，導致腸胃溫度瞬間下降、血管收縮，影響血液循環，更可能有中風的風險！

除了沖凍水涼外，也要注意應避免在洗澡後立即灌一大杯冰水，因為如身體在短時間內出現明顯溫差，可能增加身體負擔。據日本《醫學與生物學》期刊的研究，浸浴一次大約會流失500毫升左右的汗水，如浸浴時間較長，汗水流失量更可能達到800毫升。因此日本名醫早坂信哉提醒，洗澡後浸浴後也應適當補充水分，建議以暖水或溫牛奶為主，避免飲用冰水，尤其是三高及心血管疾病患者，因冷熱溫差會導致血管快速舒張、收縮，或增加心肌梗塞或缺血性中風的風險。

如果用熱水或暖水沖涼，身體在沖涼結束後可能仍處於溫熱或出汗狀態，如果在赤裸的狀態下直接吹風扇或冷氣，雖然會令體溫快速下降，但也會增加了受寒及不適的機會。因此建議在洗澡結束後，盡快將身體擦乾及穿上衣服，如要進入冷氣房，則建議將冷氣調高，避免劇烈的冷熱溫差。

凍水涼｜ 熱水洗澡致皮膚乾燥

無論春夏或秋冬，洗澡時也不應用過熱的熱水，尤其是部分長者因神經與皮膚感覺逐漸退化，難以察覺水溫過高，就算水開始冒煙，或皮膚發紅時仍覺不夠熱。不過早坂信哉提醒，過熱的水會刺激交感神經，令身體處於繃緊、興奮的狀態，也可能破壞皮膚角質層，造成乾燥、粗糙或皮膚發炎。

洗澡及浸浴也會帶走皮膚表面的油脂，令皮膚水分更易流失，如未有立即保濕，可能會導致皮膚變得乾燥、乾癢等問題。