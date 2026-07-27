巴士座椅藏針｜被針刺到可能感染哪些疾病？感染愛滋病風險竟只有0.5% 附刺傷處理方法

近日接連出現巴士座椅藏針事件，引起公眾關注，雖然疑犯已被拘捕，但難免保證未來會否有同類事件發生。以下為大家整理針刺意外可能傳播的疾病，及不幸被刺的處理方法。

愛滋病相信是大家最怕從針刺意外感染到的疾病，雖然愛滋病可經由性行為及接觸血液而傳染，但愛滋病毒是一個相當脆弱的病毒，其傳染力不高，被針刺而感染愛滋病的風險只有約200分之一，反而經由針刺意外而感染乙型肝炎及丙型肝炎的機會更高。

其他可能傳染的疾病包括白喉、淋病、單純或帶狀疱疹、金黃葡萄球菌、結核病等。

根據台灣恩主公醫院的資料，以下為針刺意外可能會傳染的疾病：

據衛生防護中心資料，針刺意外是指受到可能沾染有血液或體液的針或尖銳物品刺傷皮膚。若黏膜受到血液或體液沾染，亦會面對與針刺意外性質 相似但危險性較低的後果。

受乙型及丙型肝炎病毒感染後，分別有5至10%及70至80%人士可能成為長期帶病毒者，並有機會發展成慢性肝炎、肝硬化甚至肝癌。

巴士座椅藏針｜被針刺到應如何處理？

發生針刺意外後，不要從傷口中擠出血液，應施以急救護理，包括以肥皂及清水徹底清洗傷口，並妥善包紮。萬一發生黏膜接觸，如血液 / 體液濺到結膜，應盡快用大量清水沖洗接觸部位。

受傷人士應於針刺意外立即及於3至6個月後接受輔導及血液樣本測試，以確保未受感染。另外受傷人士也可按醫生建議接受相關疫苗注射。