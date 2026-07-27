40歲健身｜日食4隻蛋 唔怕高膽固醇 仲加速增肌？

40歲以上健身人士應每日吃4隻蛋，還連蛋黃？不少人不吃蛋黃，認為會攝取太多膽固醇。事實上，肝臟製造約八成身體需要的膽固醇，如由食物攝取太多，身體懂得調節膽固醇合成量。而蛋黃其實含有不少營養，對肌肉合成、身體恢復和荷爾蒙分泌都有很大好處。

克服「合成抗性」與白胺酸門檻 步入30至40歲後，骨骼肌對蛋白質的敏感度會下降，即所謂的合成抗性(Anabolic Resistance)，此時單純計算每日蛋白質總量已不足夠，更需要注重每餐的白胺酸(Leucine)含量，因為白胺酸是啟動肌肉合成的胺基酸。 年輕時每餐攝取不到2克的白胺酸就能啟動肌肉合成；但40歲以上的人每餐需要2.5至3克的白胺酸才能最大化肌肉生長訊號。而4隻全蛋約含有2克的白胺酸。若搭配其他肉類或希臘優格同吃，就能輕鬆跨越這個合成門檻。 全蛋比純蛋白效果更好的科學實證

除白胺酸外，全蛋對於肌肉增長的好處還經過不同研究證實。2017年美國伊利諾大學的研究指出，在相同蛋白質與白胺酸攝取量下，吃全蛋組的肌肉合成反應比只吃蛋白組高出40%。2021年另一項12周訓練研究也證實，吃全蛋的訓練者力量增加更多、體脂肪降得更多，且睾固酮水平比只吃蛋白的人更高。 原因是蛋黃內含脂溶性營養素(如維生素 D、膽鹼、硒、鋅)以及特殊的脂質結構，能大幅增強身體的合成代謝反應。

全面修復身體的微量營養素 休息和恢復也是增肌重要一環。40歲後身體的恢復速度會變慢，而4隻全蛋能直接補足以下關鍵的微量營養素，強化恢復機能。 膽鹼 (Choline) ： 幫助製造維持大腦與肌肉連結的神經傳導物質。4隻蛋約含500毫克，已達男性每日建議攝取量。

維生素 B12 ： 將食物轉化為能量。4隻蛋可提供100%每日所需。

硒 (Selenium) ： 製造身體中強大的抗氧化劑(穀胱甘肽)，中和高強度訓練帶來的氧化壓力。4隻蛋約含60微克，達到每日目標。

鋅(Zinc)與維生素D：4隻蛋能提供每日所需25%的鋅(對睾固酮與免疫重要)及30%的維生素D。

睾固酮的原料來源 睾固酮的合成需要膽固醇作為核心原料。而蛋黃同時富含合成睾固酮所需的三大成分：膽固醇、飽和脂肪、維生素D。研究顯示，維持攝取全蛋的男性在老化過程中能留住更多睾固酮，而長期採取低脂飲食的人流失速度較快。 因此，40歲以上的運動愛好者，每天吃4隻全蛋，是促進肌肉生長、加速恢復並維持荷爾蒙水平最簡單、經濟且高效的飲食調整方式，不妨一試。