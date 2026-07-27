IU患「耳咽管開放症」演唱會延期！自己的聲音也成噪音？

韓國歌手IU長年受耳咽管開放症困擾，日前宣布因近期症狀惡化，原訂9月舉行的高陽體育場演唱會、發行第六張正規專輯等計劃均須延期。日本知名歌手中島美嘉2010年也曾因同一耳疾，導致演藝活動被迫中斷。耳咽管開放症究竟是甚麼？耳鼻喉科診所王曜院長表示，發生耳咽管開放症就像耳朵的「門」沒關好，呼吸、說話、咀嚼等聲音可能會經由耳咽管傳至中耳，患者會感受到這些聲音變得特別明顯，進而對生活形成干擾。

耳咽管是甚麼？「門沒關好」讓這些聲音變明顯 王曜院長說明，耳咽管是連接中耳與鼻咽的一條通道，平時大多處於關閉狀態，只有在吞口水、打哈欠等情況下短暫打開，協助調節耳內壓力。 不過，若發生耳咽管開放症，就像耳朵裡原本應該關閉的門沒有關好。王曜院長指出，患者常會反映有以下狀況： 一開口說話，就感受到聲音似乎在腦中產生回音。

每次呼吸時，都能聽見耳內有氣流聲。

吞口水、咀嚼時的聲音異常明顯。

耳朵莫名感到「悶悶的」。

耳咽管開放症為何會影響演藝活動？醫說明 1 狀況要注意 對於歌手、老師、主持人等需要長時間說話、發聲的族群而言，耳咽管開放症可能帶來更大的影響。由於自己的聲音被過度放大，患者可能難以掌握說話音量，持續出現的呼吸聲也可能形成干擾，讓人難以工作、閱讀或與他人對話。 王曜院長表示，部分患者在低頭、彎腰或平躺後，會發現自己反而比較舒服，也是耳咽管開放症較具特色的表現。這是因為當頭部稍微充血時，耳咽管周圍的組織可能暫時變得較飽滿，使原本開放的通道稍微關閉，症狀可能會短暫減輕。

短時間快速減重 耳咽管周圍支撐組織可能改變 王曜院長提到，快速減重也可能促使耳咽管開放症的發生。耳咽管周圍原本具有脂肪與軟組織協助維持閉合狀態，若短時間內體重大幅下降，周圍支撐組織減少，部分人可能也會開始有自體聲音過大、耳悶或呼吸聲明顯等情況。 不過，減重也不一定會造成耳咽管開放症，但他仍建議採取循序漸進的方式減重，避免過度節食、脫水或短時間內暴瘦。若症狀發作時，可先注意補充水分，避免身體持續脫水，同時觀察減重速度、別讓體重下降過快，以及記錄症狀與姿勢變化之間的關係。

出現症狀且影響生活勿再輕視 及早就醫檢查 王曜院長提醒，低頭或平躺雖可能暫時減輕不適，但無法取代正式檢查。若耳朵反覆出現回音、呼吸聲或自體聲音過大的情形，且已影響工作、睡眠或說話，應尋求耳鼻喉科醫生協助，確認原因和評估是否需進一步治療。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】