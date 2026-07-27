男性睾丸破裂不等於不孕！醫生揭開24小時搶救關鍵 破解2大迷思

美國職棒運動家隊內野手黑田葛勞爾(Joshua Kuroda-Grauer)日前比賽時遭自打球(球棒擊中球後反彈打到自己)擊中下體，受傷後仍留在場上擊出安打，直到下一局守備前才退場，賽後因睾丸破裂緊急接受手術。泌尿科醫生顧芳瑜表示，睾丸破裂不代表一定會失去生育能力或影響男性荷爾蒙分泌，能否保留睾丸功能，與受傷程度及接受治療的時間密切相關，臨床上通常建議患者在受傷後24小時內接受檢查及手術處理。

睾丸破裂不等於不孕 24 小時內手術提高保留機會 顧芳瑜醫生指出，睾丸破裂後，醫療團隊通常會透過手術檢查受傷範圍，並將破損處縫合修復，患者若能在24小時內接受處置，臨床文獻統計，成功保留睾丸的機會可達約七成以上，也有較高機會保留原有的生育及荷爾蒙分泌功能，但若延誤治療受傷睾丸，就可能因組織萎縮或壞死而失去功能，情況嚴重時甚至必須切除。 睾丸一顆製造、一顆儲存精子？醫：兩側功能相同 至於坊間流傳「一側睾丸負責製造精子，另一側負責儲存精子」，甚至有人認為，只要負責製造精子的那一側受傷，男性便可能無法傳宗接代，顧芳瑜醫生表示，這種說法並不正確，兩側睾丸都能製造精子，製造完成後則會送至各自相連的副睾丸儲存及成熟，待射精時再經輸精管排出。副睾丸位於睾丸後方及上方，外觀看起來類似睾丸戴著一頂帽子。兩顆睾丸旁都各有副睾丸，並非由其中一顆睾丸專門負責製造，另一顆專門負責儲存。

也因此，即使男性因腫瘤、外傷或其他原因切除一側睾丸，只要另一側睾丸功能正常，仍有機會正常製造精子及分泌男性荷爾蒙，不代表一定無法生育，但實際影響程度仍須視另一側睾丸功能、受傷範圍及個人身體狀況而定，有部分患者若在意切除後的外觀，也可在醫生評估後置入人工睾丸，但人工睾丸主要用於維持陰囊外觀，並不具備製造精子或分泌荷爾蒙的功能。

睾丸被擊中比生產還痛？程度與持續時間不同 至於網路常見「睾丸被打到的痛感堪比、甚至超過女性生產時疼痛」的說法，顧芳瑜醫生表示，兩種疼痛來源及持續時間不同，無法直接比較。男性睾丸遭撞擊後的疼痛，會依撞擊力道及受傷程度而異，可能造成強烈疼痛、腹部不適及噁心、嘔吐。 若單純受到較輕微碰撞，疼痛可能休息一段時間後逐漸緩解，而若已發生睾丸破裂或其他較嚴重傷害，不適便可能持續一段時間。他也補充，以男性常見的疼痛經驗而言，腎結石發作時可能痛到無法活動、在地上翻滾，疼痛程度可能比睾丸撞擊還更劇烈，不過患者不能只靠「會有多痛」判斷傷勢，因疼痛耐受度因人而異，即使當下仍能行動自如，也不代表睾丸毫髮無傷。

球類運動應使用護具 受傷後持續不適應就醫 有鑑於此，顧芳瑜醫生提醒，從事壘球、棒球、羽毛球等其他可能讓高速球體撞擊下體的運動，男性可在上場前穿戴合適的護具，降低下體直接受到外力撞擊的機會，另可充分暖身，提升身體活動度及反應能力，間接減少運動過程中的意外傷害。一旦睾丸不慎遭撞擊，應先停止活動，可隔著褲子冰敷患部；採躺姿休息時，可使用摺疊毛巾或其他較有支撐性的物品托住陰囊，使睾丸盡量維持較靠近身體的位置，減少陰囊下垂造成的拉扯及後續內出血的可能。