北上旅遊注意｜深圳疑爆發疥瘡與手足口病！皮膚科醫生拆解4大皮膚病症狀與預防攻略

近期不少人喜歡北上旅遊，但大家出發前必須提高警覺，注意個人衛生！事關當地最近爆發了新冠病毒、手足口病，以及一種名為「疥瘡」的皮膚傳染病。由於疥瘡與手足口病發作時，同樣會導致患者皮膚爆發紅點，甚至會令人痕癢至整晚睡不著覺，引起不少關注。到底這兩種傳染病有沒有關聯？我們又應該如何分辨疥瘡、手足口病、生蛇及濕疹？今次《醫sick醫識》節目特別邀請了皮膚科專科醫生林嘉雯，為大家全面拆解疥瘡的傳播秘密、潛伏期以及治療關鍵。

深圳同時爆發疥瘡與手足口病？醫生揭兩者病因大不同 手足口病與疥瘡的症狀相當相似，兩者同樣會引起痕癢、紅點甚至紅疹，令人不禁懷疑兩者是否有所關連。對此，林嘉雯醫生明確指出，其實兩者是完全沒有關連的，因為它們的病因截然不同。手足口病是由一種稱為「腸病毒」的病毒所引起；而疥瘡則是由一種寄生蟲——「疥蟎」所引起的傳染病。 至於為何深圳會同時間爆發這兩種病菌，林醫生解釋這純粹是巧合。她補充，亦有可能是因為深圳某些地方的環境比較密集，才導致這兩種傳染病在同一時間發生。

症狀分辨教學：疥瘡 vs 手足口病 雖然疥瘡與手足口病皆會令手部和腳部出現紅疹，但仔細觀察，兩者的疹型與伴隨症狀有著明顯分別： 紅疹形態： 疥瘡的疹通常比較細小，呈現點狀，不像斑塊；相反，手足口病的紅疹就像斑塊一樣，多為斑塊型的小水泡或大型水泡。

伴隨症狀：手足口病往往會伴隨全身性的不適症狀，例如發燒、喉嚨痛、吞嚥困難以及口腔潰瘍等。而這些全身性的症狀，是不會發生在感染疥蟲的患者身上的。 疥瘡傳染率高達90%！日常社交會否中招？

提及疥瘡的傳染風險，林醫生警告疥瘡的傳染率其實相當高，可達70%至90%。不過大家毋須過度恐慌，因為疥瘡主要是透過皮膚接觸，或者長期的密集式接觸而傳染。因此，一般的日常社交接觸（例如普通的面對面聊天）是不會傳染得到的。 通常會被傳染的，多數是與患者有非常緊密接觸的人士，例如病患者的照顧者，他們因為經常有皮膚上的接觸而引起感染。此外，處理病患者衣物、床單被鋪，或者與患者共用日常用品的人，也有機會因為接觸到寄生蟲而染病。

潛伏期視乎感染次數：林醫生指出，潛伏期的長短取決於是首次感染還是反覆感染。如果是一個人第一次接觸到疥蟎，潛伏期可以長達兩星期至六星期；即是說，患者可能在接觸疥蟎一個月後才正式病發。然而，如果患者是重複再接觸感染，由於其免疫系統已經認出這款疥蟲，免疫反應會非常快，可能只需數小時甚至數天便會出現紅腫痕癢等症狀。

疥瘡、生蛇、濕疹大比拼：紅疹會擴散全身嗎？ 疥瘡發作時又紅又痕，到底會否擴散至身體其他部位？林醫生表示，紅疹的確會擴散到身體其他部份，但這並非因為疥蟲走遍全身，而是因為疥蟲進入皮膚後產生的分泌物與排泄物，造成遍佈全身的免疫系統過度活躍，從而令紅疹出現在其他地方，導致病情發展到全身。她強調，並不是每一位患者全身都佈滿大量疥蟲。 除了手足口病，疥瘡亦常與「生蛇」及「濕疹」混淆，林醫生詳細分析了它們的分別：

疥瘡 vs 生蛇： 生蛇是由帶狀疱疹病毒引起的疾病，症狀上與疥瘡極為不同。疥瘡的疹可以遍佈全身，並在手、腳或比較熱的位置（如腹股溝、腋下）較為嚴重；而生蛇的疹只會發展在身體的單側，沿著皮膚神經線的走向引發，不會全身性爆發。此外，生蛇會伴隨神經線痛楚（如電擊、刺痛、針刺感），而不僅僅是痕癢，這些痛感在疥瘡患者身上是不會發生的。

疥瘡 vs 濕疹：濕疹的病因是由於免疫系統過度活躍及皮膚屏障功能較差所引起，且通常會反覆發作，有別於疥瘡的急性發作。在發病部位上，濕疹多數發生在皮膚的皺褶處，例如手肘前方、膝蓋後方或頸部位置；而疥瘡則可發展至全身，並以手掌、腳掌尤為嚴重。

為何疥瘡在晚間特別痕癢？拆解2大原因 不少疥瘡患者抱怨晚上痕癢難耐，林醫生解釋這主要基於兩大原因： 環境溫度：在晚間蓋著被子時環境比較溫暖，疥蟎的活動量會增加（例如排泄較多、交配較多）。這些活躍的活動會進一步刺激我們的免疫系統，導致痕癢感大增。 注意力轉移：在日間，人們通常有工作或功課可以分散注意力，因此痕癢感相對會少一點。 醫生盤點五大高危群組 林醫生提醒，以下幾類人士屬於感染疥瘡的高風險群組，必須多加注意：

居住在密集式環境的人士，例如老人院、學校、醫院及在囚人士。

與病人有密切接觸的人，如醫護人員、護理人員。

在囚工作的人士。

免疫系統較差及容易受感染的人，例如長期病患者或患有免疫系統疾病的人。

正在服用免疫系統藥物的人士，或癌症病人。 疥瘡治療及護理指南：切忌亂抓恐引發敗血症！ 若不幸感染疥瘡，在治療及日常護理上又有什麼需要注意？林醫生給出了詳盡的建議： 及早就醫與止痕： 一旦出現痕癢病徵應儘快求醫，以防病情惡化及傳染他人。最重要的是，痕癢時千萬不要去抓皮膚！抓破皮膚會造成缺損，令細菌有機會入侵並引發蜂窩性組織炎、皮膚發炎，嚴重者若細菌走進血液造成敗血病，更有機會引致死亡。患者可服用醫生處方的抗組織胺藥物，或以冰敷等物理性方法降溫，以減少皮膚痕癢感。

正確塗抹藥膏： 使用對抗疥蟎的藥物時必須非常小心。重點在於藥膏的覆蓋範圍要夠大，才能徹底消滅疥蟎。塗抹範圍應從耳後至頸部，再延伸至全身，包括腋下、大腿溝（腹股溝）、股縫、指縫及腳趾縫都必須覆蓋。一般在塗藥後8至14小時便可徹底洗走，並建議一星期後再全身塗抹一次，確保病菌徹底清除。

家居及衣物清潔： 除了皮膚清潔，環境衛生亦極為重要。患者使用過的被舖、床單及衣物必須以60度或以上的高溫熱水徹底洗淨，最好再用熱燙斗將衣物或床單燙熱，以徹底殺死疥蟎。至於不能清洗的物品（例如鞋子），可用密實袋將其封住兩星期，疥蟎若在兩星期內沒有人類皮膚作為食糧，便會自動死亡。

飲食宜忌：治療期間應盡量避免進食辛辣或刺激性食物，如喝酒或飲用非常熱的飲品，這些都會令發炎反應更加嚴重。建議多進食能幫助皮膚康復的食物，例如含有維他命C或抗氧化物的食品，有助皮膚快點復原。

總結：如果發現皮膚出現不明紅疹與劇烈瘙癢，切忌自行亂塗藥膏，務必尋求專業醫生的協助！