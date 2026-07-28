當歸功效｜當歸非人人可用 屬女性專用藥材？中醫拆解5大迷思

當歸是冬天進補時常用的中藥材，不過有中醫師提醒，其實並非人人都適合，用錯不只對身體無益，更可能帶來反效果！

註冊中醫師關蕙蘭在Facebook專頁上分享有關中醫的短片，指提到補血，大家都會想起當歸，但當歸又是否人人都適合？她解釋，當歸的真正用途是活血、補血及潤燥，適合血虛(面色瘡白、手腳冷冷人士)、經後調理、血虛型經痛及便秘，但血虛必須伴有血行不順才最適合。

當歸功效｜迷思一：經期中飲當歸加速補血

關蕙蘭解釋，當歸是活血的，如經期中間飲用會增加經血，未可達到補血的效果。

當歸功效｜迷思二：當歸等於補氣？

當歸並不補氣，補氣血的成分只包括北耆及人參，當歸只有補血的功效。

當歸功效｜迷思三：人人都可以長期食當歸？

如本身體質偏燥，經常口苦口乾，容易生暗瘡，亂補反而令本身的火氣加重。

當歸功效｜迷思四：男人可不可以食當歸？

男人當然可以食當歸，如男性有血虛、長期捱夜及便問題，可考慮服用當歸。但如體質偏燥熱或肝火旺盛就未必適合。