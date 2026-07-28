放假就病唔係巧合？醫生：長期高壓後突放鬆 與「放電效應」有關

長時間忙於工作，不少人卻在好不容易放假時開始生病。美國醫生表示，這種現象可能與所謂的「放電效應(let-down effect)」有關，長期處於高壓狀態時，身體持續分泌壓力荷爾蒙，等到壓力突然解除後，原本被掩蓋的不適症狀便可能浮現。不過專家也強調，「放電效應」及「休閒病(leisure sickness)」目前都不是正式醫學診斷，相關研究仍有限。 《紐約郵報》(New York Post)報道，身心療癒課程講師莉茲・特努托(Liz Tenuto)日前在TikTok分享自己觀察到，不少事業有成的女性每逢假期第2天就會感冒，引發大量網友共鳴，有人表示自己「從小到大每次放假都會生病」，也有教師分享，每逢寒暑假或連假一開始就會出現感冒症狀，到頭來整個假期幾乎都在休養。

長期高壓後突然放鬆 症狀可能一次浮現 美國健康管理機構Restore Hyper Wellness醫務長亨利・勒格爾(Henry Legere)醫生表示，人體並不會在壓力解除後，立即從高度警戒狀態順利切換到休息模式，尤其長期承擔高度責任、工作壓力較大的人，更可能在放假的前幾天開始出現身體不適。 他也指出，長期壓力會讓人體持續分泌皮質醇(cortisol)及腎上腺素(adrenaline)，使身體維持在「戰或逃(fight-or-flight)」狀態，也可能導致睡眠品質下降，免疫系統功能隨之受到影響，不少人甚至在身體已出現疲倦、痠痛或感染初期症狀時，仍持續工作而未察覺。

而當壓力突然下降後，原本被掩蓋的不適便可能變得更加明顯，包括發炎反應增加，出現偏頭痛發作，或潛伏於體內的病毒重新活化，進一步誘發呼吸道感染症狀，因此並非「放鬆讓人生病」，而是身體開始釋放先前所累積的負荷。 「休閒病」並非正式診斷 仍待更多研究證實 勒格爾醫生表示，醫學上有學者將這種現象稱為「休閒病(leisure sickness)」，但無論是休閒病或放電效應，目前都不是正式醫學診斷，相關研究證據仍有限。 事實上，一項2002年發表於荷蘭的小型研究發現，約3%的受試者表示，自己經常在周末或放假期間生病，最常見症狀包括頭痛、疲倦、肌肉痠痛、噁心及類似感冒的不適。研究人員觀察到，症狀多半出現在休假的前幾天，推測可能與身體由長期工作狀態轉換至放鬆狀態有關，但研究主要仰賴受試者自述，作者團隊也坦言仍需更多研究進一步證實。此外，目前也沒有充分證據顯示，這種現象較易發生在高成就女性身上，勒格爾醫生認為，只要長期處於高壓生活，不論男女，都可能出現類似情形。

放假別急著「完全斷電」 醫建議預留一天緩衝 若希望降低放假一開始就生病的機率，勒格爾醫生建議，不要把假期當成「瞬間切換」的開關，而是提前幾天逐步放慢工作步調，避免在放假前一刻仍高強度趕工。他也建議，出發度假前應維持充足睡眠、適當補充水分，旅途中避免大量飲酒，也不要突然停止平時固定攝取的咖啡因，以免引發戒斷性頭痛。 此外，度假當天可安排散步、伸展等輕度活動，幫助身體適應節奏轉換，勒格爾醫生最後提醒，假期也不必把行程安排得滿滿，若時間允許，可預留一天專門用作放鬆，幫助身心逐步進入休息狀態，「把假期當成恢復精力的過程，而不是等到自己徹底耗盡後才停下來。」