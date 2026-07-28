中大成立ITECH醫療科技評估平台 推動健康經濟分析及價值醫療

隨人口老化加劇、醫療需求急增，而先進生物製劑和數碼醫療技術也迅速湧現。惟創新醫療成本高昂，因此「健康經濟評估」對制訂可持續醫療政策十分關鍵。香港中文大學香港糖尿病及肥胖症研究所(HKIDO)宣布成立「醫療科技評估與成本效益行動項目」(Innovation in Technology Evaluation and Cost-effectiveness in Healthcare，ITECH)，提供嚴謹、以數據與實證為本的評估基礎設施，為香港將來的醫療創新、公共醫療資助審批，以至整個醫療系統的長遠可持續發展，提供重要決策依據。

確保醫療體系可持續發展 政府推行醫療改革、加快藥物及醫療器械審批機制，期望以更快、更具問責性及數據導向的方式引入醫療方案，從而提升市民健康並確保醫療體系可持續發展。ITECH 首席研究員、中大香港糖尿病及肥胖症研究所所長陳重娥教授表示：「ITECH提供嚴謹及科學化的評估方法，將臨床研究數據與真實世界數據轉化為透明、可靠的決策依據。」 中大醫學院內科學及藥物治療學系陸安欣教授指出：「2026年至今，我們的教研人員已於多份頂尖醫學期刊發表同儕審查研究，針對疾病負擔、醫療科技評估、健康經濟學及患者自我陳述報告等範疇提出洞見。」

中大醫學院內科學及藥物治療學系助理教授、流行病學與「真實世界數據」科學家兼ITECH成員吳鴻江教授補充：「ITECH的研究成果提供了多項具體臨床與政策指引，範疇涵蓋心血管、腎臟及癌症風險的模擬推算、生物標記引導篩查的成本效益分析、糖尿病併發症的醫療開支趨勢、慢性腎臟病負擔、早發性糖尿病造成的生產力損失，以及全球新生兒診斷技術的成本效益模型。」

為政策制訂提供實用參考 ITECH共同首席研究員、中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授及健康經濟學者呂雅文教授表示，ITECH可做到「個別病人模擬建模」(Patient-level simulation modelling)——即是按不同病人的具體情況，模擬推算治療方案的長遠效果。這技術能具體計算新醫療方案對公共開支的影響、其定價是否合理，以及對整體社會生產力帶來的效益，為政策制訂者提供扎實的數據基礎。 透過ITECH，中大將整合多個模擬分析平台，執行不同類型的研究項目，並將複雜多樣的流行病學數據，轉化為簡單明確的經濟分析結論，為政策制訂提供實用參考。相關應用包括協助本地醫療機構制訂藥物名冊及資助政策；支援業界提交資助申請；在設計臨床研究時加入成本效益分析；設計公私營協作計劃(PPP)模型以促進可持續發展；以及推動區內醫療科技評估標準的協調與統一。

呂雅文教授強調：「ITECH 站在臨床科學、流行病學、健康經濟學與醫療政策的交匯點，致力確保每項創新醫療技術，都能在合理的成本和效益評估下，加快審批及臨床應用。」ITECH平台有助推動醫療體系的財政可持續性、加強科學評估的嚴謹性、提升公共資源運用的透明度，以及保障病人公平獲取醫療服務的機會。