乙肝有望功能性治癒 助防肝癌

乙型肝炎是本港最常見的肝炎，適逢今日是世界肝炎日，香港大學李國賢基金教授(腸胃學)司徒偉基指，目前治療乙肝以長期抑制病毒為主，而功能性治癒有望成未來的新治療目標，減少相關併發症及死亡風險。 慢性乙型肝炎 乙型肝炎是由乙型肝炎病毒(HBV)引起的肝病，潛伏期平均約75天，初期症狀不明顯，一旦未及時清除病毒，感染持續半年就會發展為慢性乙型肝炎。乙肝主要透過接觸感染者的血液或體液傳播，患者以成年人居多，常見傳播途徑包括血液或體液、與他人共用針筒、共用可能沾有血液的個人物品、不安全性接觸，及由母體在分娩期間將病毒傳播給嬰兒。

本港於1988年起已開始實行兒童普及乙型肝炎疫苗接種計劃，因此34歲或以下人士的感染率較低，目前陽性率在35至64歲人士中最高，約為8%。 無症狀也要測試 大多數新感染乙肝的人士中，嬰兒及幼童均無明顯症狀，較年長的兒童或成人則有30至50%會出現與其他肝炎相類似的症狀，如發燒、疲倦、食慾不振、噁心嘔吐等。因此司徒偉基建議，就算有否出現症狀，也應進行乙型肝炎測試，包括乙型肝炎表面抗原(HBsAg)和乙型肝炎表面抗體(anti-HBs)的血液測試。

慢性乙肝是一種需要長期追蹤與管理的慢性疾病，它會持續造成肝臟發炎，約20至25%會發展為肝硬化，或出現肝功能失代償，甚至演變成肝癌。據香港癌症資料統計中心資料顯示，本港有74.6%肝細胞癌病例緣於慢性乙型肝炎病毒感染，代表病毒性肝炎對本港肝癌負擔深遠。 治療主要抑制病毒 目前治療乙肝主要透過口服抗病毒藥物及干擾素治療兩大類，核苷酸類似物可有效抑制病毒，大部分患者須終身治療，但無法完全清除乙型肝炎表面抗原(HBsAg)；干擾素則須每周注射一次，持續24至48周，但副作用較多如類流感症狀、血球減少及代謝和內分泌變化等。

功能性治癒 上述治療以長期抑制病毒為治療目的，惟慢性乙型肝炎的發病機制取決於HBV病毒複製，以及其產生過量的乙肝表面抗原(HBsAg)對人體免疫反應造成的破壞，單靠抑制病毒並不足夠。司徒偉基期望，未來乙型肝炎新治療目標可達到功能性治癒，以能提高存活率、降低肝癌風險，並減少肝病相關死亡。 功能性治癒的定義是血清中檢測不到HBV DNA及HBsAg轉陰性，而且在停止治療後仍維持此狀態24周，目前多個國際指引也建議以功能性治癒作為治療目標。近日在國際肝科會議EASL及《新英倫醫學雜誌》發表的大型臨床研究結果也顯示，創新治療有望提升功能性治癒機會，而相關藥物亦有望未來一年在港推出。