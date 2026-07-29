兒童近視絕非不可控制？

香港6至8歲兒童的近視發病率高達接近四成，若學童期間近視未能有效控制，日後恐演變為高度近視，增加視網膜脫落、青光眼、白內障、黃斑病變等致盲眼疾的風險。眼科專科醫生朱瑞俊指出，「近視問題絕非不可解決，只要及早介入並選擇合適的控制方法，便能有效減慢近視加深，保護小朋友的長遠眼睛健康。目前已有近視控制鏡片、特殊隱形眼鏡及阿托品眼藥水等多種方法，從根源減慢近視惡化。」 普通眼鏡治標不治本 近視主因眼球長度(眼軸)過長，導致影像焦點落在視網膜前方，而非視網膜上，令景物模糊。若佩戴普通近視眼鏡可將焦點重新移至視網膜上，看清景物。惟朱瑞俊表示，「普通眼鏡不能解決眼球拉長問題，所以不能從根源醫治近視。」

兒童隨身體發育，眼軸會持續增長，近視度數因此不斷加深。朱瑞俊提醒，3類情況需要特別關注，「年紀很小已有近視、近視加深速度很快(每年達100度或以上)，或父母有高度近視(600度或以上)。」 控制近視鏡片原理 與普通眼鏡不同，近視控制鏡片除了讓中央影像聚焦視網膜，更刻意令周邊影像聚焦在視網膜前方。這種「周邊離焦」效應能減少刺激眼球拉長的訊號，從而減慢近視加深。朱瑞俊建議，「有近視的小朋友都應考慮使用這類鏡片。」

控制近視隱形眼鏡/眼藥水 除了框架眼鏡，角膜矯形隱形眼鏡亦是控制近視的選擇。朱瑞俊介紹，「OK鏡是夜間佩戴的硬性隱形眼鏡，日間摘下後仍可維持清晰視力。原理是暫時重塑角膜形狀，讓光線準確聚焦。適合8歲以上、衛生習慣良好、近視及散光不嚴重的小朋友。」另一種是日拋式軟性隱形眼鏡，適合年齡較大、具良好衛生習慣且能自行佩戴的兒童。 朱瑞俊提到，「阿托品眼藥水是經證實能控制近視的方法，兒童每晚睡前滴一次即可。市面上有4種濃度：0.01%、0.025%、0.05%和0.125%。副作用輕微，部分小朋友可能出現戶外畏光或看近物略模糊，但大多數能很快適應。」

混合治療效果更佳 家長應如何選擇？朱瑞俊建議考慮小朋友的度數、加深速度、年齡及生活習慣。例如喜歡游泳等運動的孩子，OK鏡可免卻日間戴眼鏡的不便。「一般來說混合治療——即一個鏡片方法再加上眼藥水會比較有效。」 戶外活動預防近視 研究顯示，每星期有14小時日間戶外活動時間，可以有效預防近視。朱瑞俊表示，「理解本港學童學業繁重，但仍呼籲家長爭取在假日時間，盡量安排足夠的戶外時間。」 日常生活亦應遵守「20-20-20法則」：看近物20分鐘後，休息20秒，遠望20呎(約6米)以外的景物。閱讀書本或使用電子產品時，保持30至50厘米的適當距離。