何伯病逝｜何伯肝癌6月確診7月逝？ 早期4大症狀易忽略 研究：年輕患1病肝癌風險增2倍！

曾經是城中熱話的主人翁人稱「何伯」的何煊，今日(28日)驚傳因肝癌離世，享年79歲。據了解，何伯於6月發現肝硬化及肝部多處有癌細胞，當時醫生已告知可能只剩數日至一個月壽命。數據顯示，肝臟疾病往往在不知不覺中悄悄惡化，等到症狀浮現時，可能已錯過黃金治療期，有4大症狀最易被忽略。另外，有研究發現，若年輕時患上1種病症，肝癌風險亦會隨之增加2倍。

何伯病逝｜肝癌為何難以早期發現？ 根據香港中文大學肝臟護理中心的資料，肝癌在初期階段幾乎沒有特殊病徵，患者最多只會感到疲倦和消化道不適，例如食慾不振、噁心或腹脹。這些小病小痛，一般人通常只會聯想到工作勞累或飲食不當，很少會即時聯想到肝癌。 常見的肝癌早期症狀包括： 右上腹不適或悶痛：肝臟位於右上腹，當腫瘤逐漸生長，會對肝臟包膜產生壓力，引發間歇性的脹痛或鈍痛。這種疼痛容易被誤認為胃病，但胃痛大多在肚臍上方或左側。

右肩疼痛：肝臟腫大會刺激橫隔膜神經，而此處神經正好連接右肩神經。 不明原因的疲倦與虛弱：肝功能下降後能量合成不足，會出現難以緩解的疲勞感。 食慾不振、體重下降：腫瘤可能壓迫胃部，影響進食。 根據衛生防護中心資料，當腫瘤進一步增大時，患者還可能出現皮膚和眼白泛黃、小便呈茶色、腹部積水等症狀。

何伯病逝｜研究：年輕患1病肝癌風險增2倍！ 重症科醫生黃軒亦曾在其facebook專頁上分享指，有研究發現，如果在40歲前出現脂肪肝，未來癌症風險會明顯上升。一項發表於《JAMA Network Open》的研究追蹤6.3萬人發現：45歲前患上脂肪肝的人，整體患癌風險提升52%，其中肝癌風險提升166%，肺癌風險提升114%，結直腸癌風險提升105%。 另一項涵蓋23種特定癌症的全國性世代研究也證實，年輕成人患有代謝相關脂肪肝疾病者，罹患早發性癌症的風險顯著增加。2026年一項追蹤研究更指出，年輕成人的脂肪肝若持續存在，整體及特定部位癌症風險均會上升；但若脂肪肝獲得改善，則無顯著超額風險。

何伯病逝｜為甚麼脂肪肝會增加癌症風險？ 黃醫生解釋指，脂肪肝從來不只是肝問題，它其實是整個身體代謝系統失控的起點： 胰島素阻抗上升

慢性發炎持續

血管損傷累積

內分泌系統混亂 這些變化讓身體進入低度發炎及高風險模式，而這一切幾乎沒有症狀，不痛不癢但體內其實在「慢性燃燒」。 不過，好消息是，脂肪肝是少數可被逆轉的代謝性疾病之一： 減重5%改善脂肪肝

減重7至10%：可改善肝臟發炎

減重10%以上：可可能逆轉肝纖維化 一項研究顯示，減重達10%以上，90%的脂肪性肝炎可獲緩解，45%的纖維化可獲改善。

何伯病逝｜4招預防肝癌 黃醫生建議，養成以下4大習慣： 減少加工食品、精緻糖與酒精的攝取 每天攝取300至500克蔬菜 每周150分鐘中等強度運動 避免久坐，維持規律作息