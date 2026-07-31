吃得健康未夠 研究揭長壽者都有1個特質 睇下你有無？

講到健康老化，你可能會聯想到飲食要健康、日常多做運動，以及規律的生活模式。一項最新研究發現，與健康老化聯係最明顯的因素可能是一種人格特質——保持好奇心、願意學習新事物，並持續積極參與生活，這種開放性人格亦很多時見於長壽人士身上。
思想要開放
這項由意大利卡利亞里大學進行的研究，共分析125名年齡介乎71至101歲長者，當中55人來自薩丁尼亞島著名的藍區，其餘70人則居住於鄰近地區，以比較不同人格特質與健康老化之間的關聯。
結果發現，藍區居民的身體健康狀況未明顯優於其他參加者，但在人格測驗中，開放性(Openness)得分較高，擁有這種性格特質的人，通常對新事物保持好奇，願意接受不同觀點，也樂於嘗試新事物和新體驗。
間接促進健康老化
進一步分析更顯示，開放性人格較高的人，不但心理健康表現較佳，也更願意培養興趣、維持社交互動及參與休閒活動，整體生活滿意度也普遍較高。此外，責任感較高的人通常更能因應生活壓力，但傾向神經質的人就較容易感受到較低的生活質素。研究已刊載於《International Journal of Applied Positive Psychology》。
研究人員指出，人格特質未必直接決定一個人能活多久，但可透過影響生活方式，間接促進健康老化，例如保持好奇心的人，通常更願意學習新事物、持續活動、拓展人際互動，長期下來可能有助於維持身心健康。