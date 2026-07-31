吃得健康未夠 研究揭長壽者都有1個特質 睇下你有無？

講到健康老化，你可能會聯想到飲食要健康、日常多做運動，以及規律的生活模式。一項最新研究發現，與健康老化聯係最明顯的因素可能是一種人格特質——保持好奇心、願意學習新事物，並持續積極參與生活，這種開放性人格亦很多時見於長壽人士身上。

思想要開放

這項由意大利卡利亞里大學進行的研究，共分析125名年齡介乎71至101歲長者，當中55人來自薩丁尼亞島著名的藍區，其餘70人則居住於鄰近地區，以比較不同人格特質與健康老化之間的關聯。

結果發現，藍區居民的身體健康狀況未明顯優於其他參加者，但在人格測驗中，開放性(Openness)得分較高，擁有這種性格特質的人，通常對新事物保持好奇，願意接受不同觀點，也樂於嘗試新事物和新體驗。