日本人大熱著「恢復衣」瞓覺？專家拆解機能服飾與健康趨勢

根據日本《矢野經濟研究所》等權威機構針對機能性服飾的市場調查顯示，日本掀起一股「疲勞恢復衣」健康熱潮，各式各樣業者主打恢復概念、放鬆感與舒適睡眠的機能服飾，從專業運動圈使用族群擴大，如今從上班族、銀髮族到運動員，愈來愈多人開始把市面俗稱的「恢復衣」(Recovery Wear)當成睡衣、居家服，甚至日常外出服穿著。 《日本經濟新聞》等產業報道亦指出，這股趨勢不僅席捲日本各大電商平台與藥妝通路，更有不少日本藝人、運動選手都曾公開分享穿著經驗。近年，甚至有知名品牌成功跨界與航空公司合作，將恢復衣導入頭等艙作為專屬的機上放鬆服飾。對許多日本人來說，恢復衣不再只是單純的機能服飾，而是逐漸成為部分消費者日常穿著選項之一。

深層疲勞解密：醫學博士指「粒線體」效能低落是關鍵 針對許多人「明明有休息，身體卻還是覺得累」的現代文明病，脊骨神經醫學暨生物化學博士馬瑞彣點出關鍵：現代人經常熬夜、久坐、缺乏運動，加上壓力累積與年齡增長，都可能讓粒線體效率逐漸下降。 從基礎細胞生物學的角度來看，粒線體是細胞的能量工廠，負責供應人體約九成以上細胞能量(ATP)來自粒線體產生的日常生理運作能量(ATP)。馬瑞彣博士解釋，當細胞產生能量的能力變差時，人體便容易出現疲勞感增加、恢復變慢、精神不濟與循環不佳等情況。

結合「光生物調節」實證：特殊機能纖維帶動能量循環 為了從日常生活中提升恢復力，目前市面上主流的恢復衣多採用遠紅外線礦石、奈米陶瓷與石墨烯等特殊機能纖維。有研究探討部分特殊機能纖維可能透過熱能管理改善穿著舒適性，但不同產品設計及研究結果仍可能有所差異。 近年受到關注的光生物調節(Photobiomodulation，PBM)研究，探討了特定波長能量與粒線體之間的關聯，有研究探討PBM與細胞能量代謝之間的關聯。這種將人體能量循環、粒線體與機能紡織深度連結的技術，已成為健康科技的重要研究方向，部分業者提出「穿的粒線體」等行銷概念。

迎戰高壓與高齡化社會：健康管理議題 恢復衣為何能在日本市場引發關注？社會流行病學數據與生活形態點出了兩大關鍵： 一、高壓環境的無縫紓緩：現代人長時間使用手機與電腦，伴隨居高不下的工作壓力與睡眠不足，導致身體即使在休息時間也無法真正放鬆。相較於需額外花時間的運動、按摩或保養，恢復衣最大的優勢在於能無縫融入日常生活，無論是睡覺、居家休息或在家工作時，日常都能長時間穿著體驗。 二、超高齡社會的活動力支援：日本作為全球高齡化程度名列前茅的國家(65歲以上人口佔比已逼近30%)，如何透過生活中的輔助科技來維持長者的活動力與舒適感，已成為公衛與健康產業備受關注的核心趨勢。