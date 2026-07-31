術後疼痛勿只靠嗎啡 「阻斷神經」止痛助提早落床復元

術後疼痛控制不只是減輕疼痛，更重要的是幫助病人及早活動、復健，降低併發症風險，加速恢復。

陳先生因早期肺癌接受胸腔鏡肺葉切除手術，術後透過超聲波導引神經阻斷合併多模式止痛策略，疼痛明顯改善，當天即可下床活動，術後3天順利出院。高雄醫學大學附設中和紀念醫院麻醉部主任程廣義表示，術後疼痛控制不只是減輕疼痛，更重要的是幫助病人及早活動、復健，降低併發症風險，加速恢復。

近年導入術後加速康復(ERAS)理念，結合超聲波導引神經阻斷及多模式止痛策略，麻醉醫生可透過超聲波即時辨識神經、血管及針尖位置，精準將局部麻醉藥注射至目標神經周圍，阻斷疼痛訊號傳遞，降低全身性嗎啡使用量及副作用，但須由受過專業訓練的麻醉醫生執行。

程廣義主任表示，傳統術後止痛多仰賴嗎啡類藥物，雖然止痛效果佳，但可能伴隨噁心、嘔吐、嗜睡、呼吸抑制及延遲腸胃功能恢復等副作用，影響病人術後活動與復原。

高醫麻醉部主治醫生許弘德表示，不同手術有不同的神經阻斷方式，目的並非完全沒有疼痛，而是讓病人更容易深呼吸、翻身、行走及復健。至於採單次或連續神經阻斷，則須依手術疼痛程度、病人風險及復健需求個別評估。

除了胸腔手術，接受人工膝關節置換的王小姐，術後也透過神經阻斷搭配多模式止痛控制疼痛。醫療團隊針對膝關節前側、內側及後側不同疼痛來源，規劃個別化神經阻斷，同時保留運動神經功能，讓病人能較早下床活動及接受復健。

多模式止痛兼顧效果 嗎啡仍保留救援使用

許弘德醫生指出，多模式止痛是結合不同作用機制的止痛藥物與神經阻斷，從術中精準止痛一路銜接至術後，再依病人需求調整用藥。這並非完全不用嗎啡類藥物，而是在必要時作為救援止痛，以兼顧止痛效果與安全性。

醫療團隊提醒，術後疼痛控制應依病人及手術種類量身規劃，目標是促進功能恢復、降低併發症及提升生活品質，而非僅追求疼痛分數下降。若疼痛控制得宜，可幫助病人提早下床、深呼吸、進食及參與復健，加速恢復日常生活。