9歲童反覆肚痛竟藏15厘米惡性腫瘤 家長必學「洗澡摸肚法」早期偵測

9歲男童阿寶一年多來反覆腹痛，起初多次就醫都被當作一般腸胃不適治療，直到腹痛加劇、影響飲食與睡眠，至台北慈濟醫院兒科部就醫檢查，赫然發現腹中竟藏有15厘米巨大腫瘤。 台北慈濟醫院兒科部醫生李致任提醒，兒童若長期或反覆腹痛，尤其合併食慾下降、體重減輕、反覆發燒或腹部摸得到腫塊等情形，不應只當腸胃炎或消化不良治療，應盡早接受進一步檢查，以免延誤診斷。

非遺傳、非生活習慣 腫瘤多與後天基因突變有關 阿寶在就醫時，腹腔內腫瘤已侵犯部分橫結腸，經手術完整切除後，病理及基因檢測確診為罕見的「上皮樣炎性肌纖維母細胞腫瘤」，並帶有RANBP2-ALK融合基因突變。術後依病況安排後續藥物治療及密切追蹤，目前恢復良好，術後3個月未復發。 李致任醫生表示，炎性肌纖維母細胞腫瘤是兒童腹部腫瘤中相對罕見的一種，屬於源自肌肉與軟組織的中度惡性肉瘤。該腫瘤由後天基因突變所致，與家族病史或生活習慣無關，好發於嬰幼兒及青少年。

反覆腹痛別輕忽 延誤治療恐增併發症風險 李致任醫生進一步指出，這類腫瘤因為生長在腹腔內，常引發嘔吐、體重減輕、發燒、貧血等症狀，但兒童表達能力有限，往往只會喊「肚子痛」，臨床上極易被誤診為消化不良或腸胃發炎，導致許多個案在確診時，腫瘤已相當巨大，若延誤治療恐造成腸阻塞、破裂或嚴重出血等併發症。