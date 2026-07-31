9歲童反覆肚痛竟藏15厘米惡性腫瘤 家長必學「洗澡摸肚法」早期偵測

9歲男童阿寶一年多來反覆腹痛，起初多次就醫都被當作一般腸胃不適治療，直到腹痛加劇、影響飲食與睡眠，至台北慈濟醫院兒科部就醫檢查，赫然發現腹中竟藏有15厘米巨大腫瘤。 台北慈濟醫院兒科部醫生李致任提醒，兒童若長期或反覆腹痛，尤其合併食慾下降、體重減輕、反覆發燒或腹部摸得到腫塊等情形，不應只當腸胃炎或消化不良治療，應盡早接受進一步檢查，以免延誤診斷。
非遺傳、非生活習慣 腫瘤多與後天基因突變有關
阿寶在就醫時，腹腔內腫瘤已侵犯部分橫結腸，經手術完整切除後，病理及基因檢測確診為罕見的「上皮樣炎性肌纖維母細胞腫瘤」，並帶有RANBP2-ALK融合基因突變。術後依病況安排後續藥物治療及密切追蹤，目前恢復良好，術後3個月未復發。
李致任醫生表示，炎性肌纖維母細胞腫瘤是兒童腹部腫瘤中相對罕見的一種，屬於源自肌肉與軟組織的中度惡性肉瘤。該腫瘤由後天基因突變所致，與家族病史或生活習慣無關，好發於嬰幼兒及青少年。
反覆腹痛別輕忽 延誤治療恐增併發症風險
李致任醫生進一步指出，這類腫瘤因為生長在腹腔內，常引發嘔吐、體重減輕、發燒、貧血等症狀，但兒童表達能力有限，往往只會喊「肚子痛」，臨床上極易被誤診為消化不良或腸胃發炎，導致許多個案在確診時，腫瘤已相當巨大，若延誤治療恐造成腸阻塞、破裂或嚴重出血等併發症。
切除腫瘤仍須防復發 基因檢測有助後續治療
至於治療方式，李致任醫生提到，目前以手術完整切除為首要方式。但此類腫瘤若帶有特定的融合基因突變，傳統化、放療的效果有限，且復發率高達八成以上。所幸近年醫學進步，透過次世代基因定序找出腫瘤背後的特定基因變異後，便可搭配相應的標靶藥物進行治療，藉此獲得較佳的疾病控制效果，成為病童在手術之外的另一道防護網。
洗澡多留意孩子腹部 持續腹痛伴食慾下降應速就醫
李致任醫生提醒，若孩子腹痛反覆發作、治療後仍未改善，醫生會視情況安排腹部超聲波、X光、電腦斷層或核磁共振等檢查，釐清是否有腹部腫瘤等疾病。平時家長也可在幫孩子洗澡或塗乳液時，多留意腹部是否有異常腫塊，一旦伴隨持續腹痛、食慾變差、體重下降等警號，應盡早就醫，把握早期診斷與治療時機。
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