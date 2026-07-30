機械臂手術趨普及 安全快復元

隨醫療科技進步，手術方式亦不斷進化，過往由傳統開放式手術演變至微創手術，近年則加入機械臂輔助，有更精準、安全的好處。由於機械臂手術需求上升，港安醫療於中環成立全港首間以「機械臂輔助手術評估及轉介」為核心的醫療中心，提供更便捷的醫療選擇。

近年不少港人會北上求醫，而港安醫院數據發現，2024年至2026年第二季接受住院手術治療的人數保持穩定，顯示港人仍傾向留港治療。港安醫療首席營運總監岑良指，骨科手術量的升幅最大，上升了56%；泌尿外科亦有約一成增長。機械臂於手術的滲透率，在兩個專科亦分別達10.7%及22.3%。「整體機械臂使用率在過去兩年增幅達六成，患者的接受程度急速上升。」