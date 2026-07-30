機械臂手術趨普及 安全快復元

隨醫療科技進步，手術方式亦不斷進化，過往由傳統開放式手術演變至微創手術，近年則加入機械臂輔助，有更精準、安全的好處。由於機械臂手術需求上升，港安醫療於中環成立全港首間以「機械臂輔助手術評估及轉介」為核心的醫療中心，提供更便捷的醫療選擇。
近年不少港人會北上求醫，而港安醫院數據發現，2024年至2026年第二季接受住院手術治療的人數保持穩定，顯示港人仍傾向留港治療。港安醫療首席營運總監岑良指，骨科手術量的升幅最大，上升了56%；泌尿外科亦有約一成增長。機械臂於手術的滲透率，在兩個專科亦分別達10.7%及22.3%。「整體機械臂使用率在過去兩年增幅達六成，患者的接受程度急速上升。」
邁向常規化
香港港安醫院骨科顧問醫生、港安機械臂外科中心醫務行政總監、香港港安醫院——司徒拔道機械臂外科手術系統(關節置換)醫務主管張文康醫生指出，本港公院髖關節機械臂輔助手術比例高達49%，比美國、英國等海外地區還要高；「港安醫院於膝、髖關節置換術的機械臂使用率高達七成以上，邁向常規化。」公院數據亦顯示，全膝置換患者住院日數，由傳統手術的7.1日，經導航輔助可縮短至6.3日，由機械臂輔助再縮減至5.5日。而港安醫院機械臂外科中心首130個病例，有99%患者手術當日可下床行走；平均留院5天，而且九成患者出院後毋須轉介物理治療，可自行做家居訓練。
避免誤傷軟組織
張文康認為，患者復康較理想，原因是機械臂輔助手術所傷及的軟組織、出血和痛楚都較少，「機械臂手術的3D術前規劃，可預先計算切割多少骨頭、假體尺寸與擺放位置，誤差少於0.5至1毫米和1度，大幅提升精準度；同時手術中系統即時反饋動態數據，截骨前也可即時微調，並且限制了切割的安全範圍，避免出血和誤傷神經線等軟組織，有助患者縮短復原和住院時間。」過往脊椎融合手術需要開10至15厘米大切口去植入螺釘，經機械臂輔助可大減傷口長度，植入位置也更精準，減低壓迫神經線風險。
多個專科應診
為應付日益增長的手術需求，港安醫院於中環成立了港安機械臂外科門診中心。香港港安醫院——司徒拔道首席營運監助理梁寶珍表示，中心提供外科、神經外科、骨科、泌尿外科等專科的諮詢及個人化手術規劃，一旦確定做手術，便交由香港港安醫院—司徒拔道及荃灣全程支援，包括術前評估、影像診斷、機械臂輔手術及術後復康等。張文康補充，在術前評估部分，合適的話可加入術前物理治療訓練，有助減少術後物理治療的依賴。