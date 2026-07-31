高蛋白食品｜便利店Protein Bar恐愈食愈肥！營養師教3招選購時注意 5類食品更健康

標榜高蛋白的食品卻可能會令人增磅？有營養師指出，在便利店中常常看到標榜「高蛋白」如Protein Bar等的食品，由於便利性高，成功吸引到很多健身人士、上班族與學生的青睞，不過，這些看似健康的食品，其實隱藏熱量，會令愈吃愈增磅，營養師建議選購時要注意3點，並推介5類食品更健康。

高蛋白食品｜便利店Protein Bar恐愈食愈肥！ 營養師徐慈家在其facebook專頁上分享指，標榜「高蛋白」的食品常被消費者視為健康、低負擔的代名詞。然而，在營養學上，高蛋白不等於健康食品。消費者選購時，常僅關注「蛋白質含量」一項數據，而忽略了包裝背面的完整營養標示。部分高蛋白產品為改善口感與風味，可能添加較高比例的糖、油脂及人工香料，使其熱量密度與營養組成與一般零食差異不大。換句話說，進食時可能在補充蛋白質的同時，也攝取了非必要的熱量與添加物。

高蛋白食品｜3招選購時注意 在選購高蛋白產品時，建議從以下3個層面進行評估： 1. 評估蛋白質含量與總熱量的比例 蛋白質克數僅為單一指標，應同時檢視該份食品的總熱量。若蛋白質增加，但熱量、脂肪與糖分也同步上升，則該產品的營養效益可能被額外熱量所抵銷。 2. 檢視脂肪與糖的含量 部分高蛋白點心為提升適口性，會添加較多油脂與精製糖。不建議當成「健康無負擔」地選擇，若當天重量訓練後，以作為糖分補充也可以，但當該產品作為非運動後點心使用時，更需注意其添加糖比例。

3. 釐清補充的定位 若日常正餐已含有足量蛋白質來源(如豆製品、魚類、雞蛋、肉類)，則額外攝取高蛋白點心可能僅為熱量超標的來源，而非營養補充。此類產品應視為「輔助性食品」，而非均衡飲食的替代品。