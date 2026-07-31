發燒｜45歲女發低燒38.5°C變休克險死 醫生揭6大發燒症狀絕對不能拖！

發燒從來不是小事！有醫生分享案例指，一名45歲女子因感冒而發燒，雖然體溫38.5°C只屬低燒，但卻引發死亡率極高的敗血性休克。醫生提醒，即使體溫不高，也不要忽視其危險性，並指出一旦發燒伴隨9大症狀絕對不能拖，要及時求醫。

發燒｜45歲女發低燒38.5°C變休克險死 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，在流感季節的急症室中，醫護人員往往對某些特定類型的發燒患者保持高度警覺。這類患者的體溫數值未必最高，但整體臨床表現卻透露出更嚴重的潛在問題。 該名女子因發燒被送入急症室，體溫僅38.5°C，但臉色蒼白、眼神渙散、反應遲鈍、手腳冰冷，血壓已降至78/45mmHg。家屬表示她近日有感冒發燒，然而，醫生表示，在流感季節，對於未接種疫苗的高風險人士，任何發燒都應被審慎對待。後來，證實該患者為流感重症合併肺炎引發的敗血性休克。

發燒｜為甚麼會發燒？ 他解釋指，發燒並非疾病本身，而是免疫系統啟動防禦機制的生理訊號。當病原體入侵時，免疫細胞(白血球)釋放「熱原質」，經由血液抵達大腦下視丘，重新設定體溫調節點，促使體溫升高以協助對抗感染。然而，發燒的出現僅代表免疫系統已啟動，但不代表感染程度。真正需要評估的是感染本身是否獲得控制。 正常情況下，免疫系統在完成清除病原體的任務後會自行平息。但當感染過於猛烈或細菌釋放大量毒素時，免疫系統可能失去調節能力，持續過度分泌發炎物質，形成所謂的「細胞激素風暴」。此現象導致全身血管擴張、通透性增加，體液滲出至組織間隙，血壓隨之下降，器官灌注不足，進而引發多重器官功能障礙。

發燒｜6大發燒症狀絕對不能拖 黃醫生續指，敗血性休克的特點之一是惡化速度極快，有時以小時為單位。患者可能在數小時內從意識清楚、能正常對話，進展至血壓驟降、器官缺氧、腎功能停擺。這並非「突然惡化」，而是身體代償機制耗盡後的表現。對於敗血症的警覺，並非僅仰賴體溫數據，更重要的是觀察患者的整體狀態。以下徵兆應高度重視： 意識改變(反應遲鈍、嗜睡、錯亂)

呼吸急促或喘鳴

四肢冰冷(代表循環系統已受影響)

血壓偏低

尿量減少