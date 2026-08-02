飯氣攻心｜飯後踮腳動作可防「暈碳」！食太多碳水無法集中好眼瞓點算？營養師教4招改善

暈碳可以避免？有營養師指出，許多人發現自己中午吃完飯後就會出現所謂「暈碳」的症狀，特別是吃得太多碳水時，有可能會令疲倦感增加，出現嗜睡情況。營養師指出，有4大方法有助改善這個問題，包括簡單的踮腳動作也有效！
飯氣攻心｜食太多碳水無法集中好眼瞓點算？
營養師林俐岑在其facebook專頁上分享指，很多人中午吃完飯後，腦袋逐漸變得沉重，並昏昏欲睡，專注力降低。網上被稱為「暈碳」，在生理學上的正式名稱為「餐後嗜睡」。這並非單純的「吃太飽」，而是一系列與飲食內容相關的生理反應。
飯氣攻心｜為何高碳水化合物容易誘發嗜睡？
當我們攝取精緻澱粉(如飯、麵)或含糖飲料、糕點後，血糖會快速攀升，進而觸發連鎖生理反應：
1. 色胺酸進入大腦，合成放鬆激素
血糖上升會刺激胰島素大量分泌。胰島素在運送糖分的同時，會將血液中多數胺基酸帶入細胞，而色胺酸因與白蛋白結合，不受胰島素影響，使其在血液中的相對濃度升高，更容易通過血腦屏障進入大腦，轉化為具有放鬆與愉悅效果的血清素，甚至進一步合成褪黑激素。這就是吃完大量澱粉後感到平靜與睏倦的原因之一。
2. 大腦「清醒開關」被關閉
下視丘中的食慾素(Orexin) 是維持清醒與警覺的重要神經傳導物質。研究指出，血糖快速上升會直接抑制食慾素神經元的活性，相當於按下大腦的「休息鍵」，釋放出該休息的訊號。
3. 副交感神經系統主導
進食後，自律神經從「交感神經」(戰鬥模式)切換至「副交感神經」(休息與消化模式)。胃部擴張與化學感受器透過迷走神經向腦幹傳遞訊號，啟動副交感神經反應，使身體進入低代謝、放鬆的狀態。
4. 血糖的雲霄飛車效應
高升糖指數(GI)食物使血糖快速上升後，胰島素大量分泌導致血糖驟降，形成反應性低血糖。大腦感受到能量供給不穩，疲勞感隨之而來。
飯氣攻心｜飯後踮腳動作可防「暈碳」？營養師教4招改善
營養師林俐岑提出，有4大改善餐後嗜睡的實用策略：
1. 調整餐盤比例
採用 「2:2:1」餐盤法：兩份蔬菜、兩份蛋白質、一份全穀雜糧。大量的膳食纖維與優質蛋白質能延緩葡萄糖吸收，使血糖波動趨於平緩。
2. 改變進食順序
遵循 「水(湯)→ 蔬菜 → 蛋白質 → 澱粉」 的順序。先讓纖維與蛋白質佔據胃部空間，最後再攝取碳水化合物，能顯著降低餐後血糖峰值。
3. 選擇低GI原型食物
以雜糧飯、燕麥、蕃薯、南瓜等原型澱粉取代精緻白米與白麵，不僅富含維生素B群與纖維，還能提供穩定能量，避免胰島素過度分泌。
4. 餐後輕度活動
午餐後避免立即坐下，建議起身倒水、散步15分鐘或進行簡單的踮腳尖運動。研究顯示，餐後輕度活動能促進肌肉回收血糖，減輕胰臟負擔，對改善餐後嗜睡有明顯幫助。
她表示，餐後嗜睡並非無法避免。透過調整飲食內容、進食順序與餐後習慣，即可有效控制血糖波動，維持下午的專注力與工作效率。