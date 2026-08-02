飯氣攻心｜飯後踮腳動作可防「暈碳」！食太多碳水無法集中好眼瞓點算？營養師教4招改善

暈碳可以避免？有營養師指出，許多人發現自己中午吃完飯後就會出現所謂「暈碳」的症狀，特別是吃得太多碳水時，有可能會令疲倦感增加，出現嗜睡情況。營養師指出，有4大方法有助改善這個問題，包括簡單的踮腳動作也有效！

飯氣攻心｜食太多碳水無法集中好眼瞓點算？

營養師林俐岑在其facebook專頁上分享指，很多人中午吃完飯後，腦袋逐漸變得沉重，並昏昏欲睡，專注力降低。網上被稱為「暈碳」，在生理學上的正式名稱為「餐後嗜睡」。這並非單純的「吃太飽」，而是一系列與飲食內容相關的生理反應。

飯氣攻心｜為何高碳水化合物容易誘發嗜睡？

當我們攝取精緻澱粉(如飯、麵)或含糖飲料、糕點後，血糖會快速攀升，進而觸發連鎖生理反應：

1. 色胺酸進入大腦，合成放鬆激素