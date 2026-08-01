夏日去船P、音樂節驚爆肺？醫生拆解高瘦男消暑危機

肺部如果「漏氣」，空氣積聚胸腔，就屬於醫學名詞「氣胸」定義。如肺部有已知疾病，就稱為繼發性氣胸。本身無任何潛在的疾病，或者導致患者氣胸的原因並無歸類為某一種疾病，就稱為原發性氣胸。心胸肺外科專科醫生余思遠為大家拆解氣胸的成因及處理方法。

年輕、高、瘦、吸煙的男士，原發性氣胸的病發率比較高。至於點解較高危，具體成因仍然未明，有可能係因為呢一類患者，肺嘅頂部容易形成一啲唔正常嘅肺氣泡，呢啲肺氣泡結構上比較脆弱，容易穿，穿咗就會漏氣。

確實「爆肺」重男輕女得好厲害！原發性氣胸的男女比例大約是 8:1。

爆肺典型症狀包括：突發性心口痛同埋氣促。但係導致心口痛同埋氣促都有好多唔同原因，千祈唔好嘗試自己去判斷。如果症狀持續，就唔好掛住玩，盡快搵醫生睇睇發生咩事。

首先要強調一點：氣胸嘅病發可以係冇任何原因。而大部分都係靜態嘅情況病發，同去船P、玩運動，或者其他生活習慣冇任何關聯。可能有關聯嘅，包括：打颱風之前嘅氣壓變化、聽啲好響嘅音樂，或者玩深海潛水。

至於所謂嘅黃金時間，就視乎胸腔裏面嘅氣壓有幾高。氣壓太高，會影響血壓脈搏嘅穩定，有機會致命。呢個情況叫做「張力性氣胸」。一旦確診，醫生要盡快插針減壓同埋插喉放氣。

如果病人持續漏氣、復發，或者想長遠減低翻發風險，可以考慮做微創手術。用一個至三個細傷口，放入鏡頭及儀器，切除肺部頂端脆弱嘅小氣泡，並進行「胸膜黏連術」，即係俗稱嘅黐肺手術。

一般來講，如果患者氣喘和心口痛明顯，胸腔裡面的氣較多將個肺壓到好扁，或者氣愈來愈多，令肺部愈壓愈扁，呢啲情況就要考慮抽針或者插喉放氣。

坐飛機：爆肺之後搭唔搭得飛機，現時醫學界未有共識。一般建議係：剛爆肺後2至3星期內(視乎醫生評估及是否已痊癒)盡量避免坐飛機。

：迷思二：爆過肺嘅人，一世都唔可以再坐飛機或者去潛水？

原發性氣胸嘅復發率相當高。如果第一次爆肺只係用保守治療，一年內嘅復發率高達50%。如果爆過第二次，第三次爆嘅機會更升到60%以上。所以，如果屬於高危復發群組，醫生通常會建議做微創手術，將返發嘅機會減到3%至5%。

：迷思一：後生仔身壯力健，爆過一次肺，好番之後係咪就「免疫」唔會再爆？

深海潛水：呢個就要嚴格禁止。因為深海潛水氣壓變動太大，萬一喺水底突然爆肺，又出現張力性氣胸，危險性太高，所以爆過肺又未做手術嘅人不建議再玩深海潛水。

Q8 ：康復之後，後生仔女喺日常起居、運動保養上有咩要注意？點樣預防復發？

好返之後就要盡快回復返正常嘅生活，冇乜特別嘢需要避忌，因為氣胸會唔會復發，你預計唔到，亦通常防止唔到嘅。如果有吸煙習慣一定要盡早戒煙。吸煙會破壞肺部組織，增加氣胸以及其他肺部疾病風險。